Flavio Azzaro, en Cara a Cara: "El kirchnerismo existe y va a seguir existiendo"

El periodista Flavio Azzaro analizó el mapa político y el ecosistema de medios en una entrevista con Cara a Cara, donde se definió abiertamente dentro del espacio nacional y popular y ratificó la vigencia del kirchnerismo. "Soy uno de los pocos tipos que ha manifestado abiertamente ser kirchnerista más que peronista", afirmó en diálogo con Facundo Pedrini y Ernesto Hadida.

"Mientras haya representación, el kirchnerismo existe"

Consultado sobre la actualidad del movimiento, Azzaro no dudó: "¿Existe todavía el kirchnerismo? Sí, por supuesto que existe. Mientras haya representación, el kirchnerismo existe y va a seguir existiendo". Para el conductor, no se trata de un fenómeno coyuntural ni de una etapa extinta, sino de una identidad política consolidada que mantiene representación social activa.

La libertad para opinar y un palo a los que "ganan y no hablan"

En otro tramo, el periodista se metió con los márgenes para expresarse en el país. "¿Se puede ser libre en Argentina? Sí, se puede ser libre. Por supuesto que sí. Como periodista se puede ser libre, como dueño de medio se puede ser libre", sostuvo, aunque marcó una diferencia con la esfera partidaria: "En la política yo creo que es más bravo, es más complejo sostener esa libertad".

En esa línea, cuestionó la estrategia de los dirigentes que evitan dar explicaciones cuando llegan al poder. "¿Qué pasa cuando el político siente que gana por su nombre o los asesores le dicen 'el que gana no habla porque el que habla se equivoca'? Eso es una cagada", lanzó. Y completó: "Si después de un año y nueve meses tenés que salir a explicar lo que ibas a hacer, es porque no lo explicaste cuando correspondía. Se quedaron con el eslogan en lugar de salir a caminar y contarle a la gente la propuesta real".

Comunicación sin efectismo y una mirada más madura

Azzaro también reflexionó sobre su oficio y el riesgo de forzar lecturas políticas en todos los temas. "Tenés que buscar un formato que no canse. Porque si no, llega un momento donde estás vos solo; a vos solo te importa todo el tiempo estar vinculando la política con absolutamente todo. Se lo terminás contando a menos gente. Por eso trato de compensarlo, para no cansar a la audiencia", explicó.

El conductor defendió un estilo de convicción, alejado de la sobreactuación: "Nos replanteamos todo el tiempo cómo hacer las cosas, pero sin caer en el efectismo. Hay que cuidar la forma en que se comunica y respetar al que está del otro lado".

Por último, se refirió a su propia evolución. "En la esencia soy el mismo, pero en la mirada hay cosas que uno las va cambiando. Y está bien que así sea", reflexionó. Y cerró: "Las cosas que te van acomodando en la vida son las agridulces, las difíciles. Hoy entiendo mucho más de la comunicación que lo que entendía hace dos o tres años".