Grinbank y el costo de los recitales: "Con el salario destruido, la entrada es cara acá y en dólares es baratísima"

El productor cultural y empresario de espectáculos Daniel Grinbank pasó por Cara a Cara, el ciclo de streaming de Crónica, donde en diálogo con Facundo Pedrini y Ernesto Hadida hizo un repaso por el presente de la industria del entretenimiento. Habló del precio de los shows, del cambio de hábito del público, de la pelea entre el cine y el teatro, de las nuevas experiencias inmersivas y del reparto de la renta en las plataformas de música.

La paradoja del precio de las entradas

Grinbank planteó que traer a una figura internacional al país "implica una ingeniería financiera muy compleja por la brecha cambiaria y la inflación en dólares". Según explicó, el armado de cada show queda condicionado por esas variables, que encarecen la operación y la vuelven mucho más difícil de sostener que en otros mercados.

En ese marco, describió la contradicción que atraviesa al espectador local: "Muchas veces la entrada le resulta cara al bolsillo del público local que tiene el salario destruido, pero en dólares queda baratísima respecto a lo que cuesta en Europa o Estados Unidos". Es decir, un mismo ticket puede sentirse impagable en pesos y, al mismo tiempo, resultar una ganga medido contra lo que se paga afuera.

Del festival a las Arenas: el cambio de hábito

El productor también se refirió a la transformación en la manera de consumir shows en vivo tras la pandemia. Según su lectura, "el concepto del festival masivo de todo el día perdió terreno frente a la comodidad de las arenas cerradas" o estadios como el de River. Para Grinbank, el público hoy "privilegia la acústica, la comodidad, la accesibilidad y el confort por encima del barro del festival", un giro que reordenó el negocio de los recitales.

El cine en crisis y el teatro que "le ganó la pulseada"

Grinbank fue categórico sobre el momento del cine tradicional: "El cine convencional atraviesa una caída no solo en Argentina, sino a nivel mundial", afirmó, y explicó que compite "directamente con la comodidad de ver contenido en tu casa en una pantalla de alta definición". Graficó el cambio con un dato: si antes la salida del fin de semana era "un 80% ir al cine", hoy, para que la gente pague una entrada, "le tenés que dar un plus de experiencia que no pueda replicar en el televisor".

En esa disputa, el ganador tiene nombre para el productor: el teatro. Sostuvo que su crecimiento sostenido se explica porque "la plataforma no puede competir contra la experiencia en vivo" y lo definió como "una vivencia única" que se comparte con los actores en la sala. "Por eso le ganó la pulseada al cine en la salida cultural", resumió.

La Rural, los dinosaurios y la realidad virtual

El empresario contó además su apuesta por las experiencias inmersivas. "En La Rural estamos con cinco exposiciones usando cascos de realidad virtual, tecnología 360° y 3D inmersivo", detalló sobre muestras como la de la Edad Media o la de los dinosaurios. Describió que en la ambientación medieval el visitante "está en el castillo de Carcasón en la Inquisición", se mete por cuevas e interactúa con el entorno, algo que -remarcó- "no lo podés traducir a la pantalla plana de 2D de la televisión".

Para Grinbank, ese formato tiene también un costado pedagógico y una lógica generacional. "A las nuevas generaciones hay que hablarles en su lenguaje", planteó. Recordó que él estudiaba historia "con el manual de Capelusz" y contrastó: hoy los chicos "necesitan vivir la experiencia", ver los dinosaurios o el origen de la vida a través de la tecnología inmersiva.

Spotify y la pelea de los músicos emergentes

Por último, apuntó contra el reparto de la renta en las plataformas de streaming musical. Grinbank sostuvo que servicios como Spotify "cambiaron las reglas de juego pero perjudican fuertemente a los músicos emergentes", porque el grueso de los ingresos "se lo quedan los grandes sellos y los artistas top". En esa línea, remarcó que para una banda independiente "es casi imposible vivir solo de las reproducciones sin salir a tocar en vivo".