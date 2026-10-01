Julio Zamora, sobre una posible reelección de Milei: "Vamos a encontrar municipios con mucho menos recursos"

El intendente de Tigre, Julio Zamora, fue el invitado de "Cara a Cara", el ciclo de Crónica, El Streaming conducido por Facundo Pedrini y Ernesto Hadida. Allí hizo un balance crítico de la gestión de Javier Milei, describió el impacto de la crisis en su distrito y habló sin vueltas de la interna del peronismo.

Tigre y el modelo de Milei

El impacto de la recesión ya se siente en las cuentas municipales. "Vamos a terminar recaudando aproximadamente un 15% o un 20% menos en todo el año de punta a punta", anticipó Zamora. Según explicó, esa merma obligó a rediseñar las políticas públicas y las obras del distrito. Además, advirtió que si Milei es reelecto, los municipios van a contar con muchos menos recursos para brindarles servicios a los vecinos.

Para el intendente, la crisis se traslada directamente a la demanda sobre el municipio: "El bolsillo manda a la hora de opinar sobre las bondades o no de un gobierno... Vemos que eso impacta en nuestros municipios: empresas que cierran dejan trabajadores sin su obra social y los trabajadores se tienen que atender en los ámbitos municipales".

También describió un fenómeno que se repite en los barrios: "Aumentaron los jubilados en los comedores y en los centros de jubilados porque uno en la soledad busca algún lugar en donde se le brinde contención".

Zamora admitió que la sociedad valora aspectos como el ordenamiento de los planes sociales y la baja de la inflación, aunque puso el foco en el costo del ajuste: "No se puede hacer un ajuste con los hachazos de una motosierra".

Al compararla con otras etapas que le tocó atravesar como intendente, consideró que la crisis actual es "mucho más profunda" y de más largo plazo que la que se vivió durante el gobierno de Mauricio Macri. Sobre el futuro de la gestión libertaria, fue tajante: "Termina mal. Termina mal como terminaron todas las políticas neoliberales: como terminó Menem y como terminó Macri, y así va a terminar Milei".

La interna del peronismo

Zamora también analizó el presente del peronismo y su dependencia del conurbano: "El peronismo tiene una gran impronta de la política del conurbano que está muy atado a eso, en función de que el liderazgo de Cristina Fernández se basó mucho en los liderazgos de los intendentes del conurbano".

En esa línea, apuntó a la falta de renovación en la conducción: "Hay tres personas que manejan el poder: son Cristina Fernández, Sergio Massa y Máximo Kirchner. Creo que no hay una comprensión de que hay una etapa política para algunos dirigentes que está terminada".

El intendente recordó además lo que vivió en las PASO 2023, cuando su lista en Tigre tuvo que competir adherida únicamente a la boleta de Juan Grabois y no a la de Massa, entonces candidato a presidente. Según relató, desde su propio partido se presentó ante la Justicia un dictamen que sostenía que no había "comunidad de opiniones" entre él y Massa.

Sobre el futuro, se refirió al gobernador bonaerense Axel Kicillof: "Kicillof puede ser presidente, creo que puede ser y que tiene muchas posibilidades. Creo que le falta un paso importante que es lograr su independencia". Y agregó: "Hay un tema de práctica política que creo que Kicillof no comparte la práctica política de La Cámpora".

Nordelta y la reelección de intendentes

Zamora salió a desmentir uno de los cuestionamientos más repetidos sobre Nordelta: "El primer mito es el vinculado a que la estructura de Nordelta inunda los barrios que están alrededor. Eso en realidad desde el punto de vista hidráulico no es atendible... Los lugares que están bajos en Tigre están bajos porque están debajo de la cota".

Además, destacó su peso en el empleo local: "Si no hubiera existido Nordelta tendríamos mucho más bolsones de pobreza en Tigre... Nordelta te diría que hoy tiene más empleados que Ford".

También cuestionó la ley bonaerense que limita la reelección indefinida de los intendentes: "La norma que fue una idea de Sergio Massa y de Vidal es una norma anticonstitucional, porque la Constitución de la provincia de Buenos Aires habla del gobernador, legisladores e intendentes, y solo limita al gobernador y vice". Para él, el camino es otro: "Lo que tiene que haber para limitar la reelección de los intendentes es una reforma de la Constitución de la Provincia".

Fuera de la coyuntura, Zamora contó que cursa la carrera de Filosofía y que trabaja en una tesis sobre la "Comunidad Organizada", el texto fundacional del peronismo: "La tesis se denomina 'De la Comunidad Organizada a la Comunidad de Vida', un concepto de Enrique Dussel, para mirar al peronismo desde otro lugar e incorporar una segunda navegación".