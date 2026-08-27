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Jueves, 27 de agosto de 2026

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Myriam Bregman y Sebastián de Caro, invitados de "Cara a Cara" por Crónica, El Streaming

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Myriam Bregman y Sebastián de Caro, invitados de "Cara a Cara" por Crónica, El Streaming

La dirigente del Frente de Izquierda y el cineasta dialogan con Facundo Pedrini y Ernesto Hadida desde las 18 en el ciclo de entrevistas del canal.

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Myriam Bregman y Sebastián de Caro son los invitados de "Cara a Cara", el ciclo de entrevistas de Crónica, El Streaming. Dialogan con los conductores Facundo Pedrini y Ernesto Hadida en una charla que se puede seguir por la señal desde las 18.

Con perfiles bien distintos -una de las principales figuras de la izquierda argentina y una voz reconocida del cine y los medios-, Bregman y De Caro aportan sus miradas sobre la actualidad política, económica y cultural del país. La entrevista en Crónica, El Streaming se perfila como un cruce de perspectivas sobre el presente argentino.

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