Myriam Bregman y Sebastián de Caro, invitados de "Cara a Cara" por Crónica, El Streaming

Myriam Bregman y Sebastián de Caro son los invitados de "Cara a Cara", el ciclo de entrevistas de Crónica, El Streaming. Dialogan con los conductores Facundo Pedrini y Ernesto Hadida en una charla que se puede seguir por la señal desde las 18.

Con perfiles bien distintos -una de las principales figuras de la izquierda argentina y una voz reconocida del cine y los medios-, Bregman y De Caro aportan sus miradas sobre la actualidad política, económica y cultural del país. La entrevista en Crónica, El Streaming se perfila como un cruce de perspectivas sobre el presente argentino.