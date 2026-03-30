Un ejército policial rodea a alumnos universitarios en la puerta de la casa de Adorni

Docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron este lunes una jornada de clases públicas frente a una de las propiedades del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio de Caballito. La actividad, organizada por la Facultad de Filosofía y Letras y el gremio FEDUBA, se desarrolló en la calle Miró al 500 bajo un operativo de seguridad que incluyó la presencia de efectivos policiales y camiones de traslado en las inmediaciones, mientras la comunidad educativa exponía sus reclamos por el financiamiento universitario.

La jornada buscó visibilizar la falta de aplicación de la ley de presupuesto y la situación salarial del sector. Al respecto, los referentes estudiantiles del CEFyL explicaron que la intención fue trasladar el aula a la calle: "Llegamos con nuestros bancos, carpetas y cuadernos, y nos encontramos con este despliegue de seguridad; no entendemos la necesidad de esta custodia cuando nuestro único objetivo es estudiar y recibirnos, algo que sin presupuesto se vuelve imposible", manifestaron durante la movilización.

Por su parte, el secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi, brindó precisiones sobre la crisis que atraviesa la docencia en diálogo con Crónica TV. "Establecimos una comparación entre los ingresos de los funcionarios y los nuestros: un sueldo de Adorni equivale a decenas de salarios docentes. Yo soy doctor, tengo posdoctorado y casi la máxima antigüedad, y mi último recibo fue de 379.000 pesos en mano", detalló el dirigente, quien calificó la situación como un conflicto que excede lo económico y afecta la producción de conocimiento.

Hacia el cierre de la tarde, Isabel González Puente, Presidenta del CEFyL, reforzó la importancia de defender la educación pública ante el riesgo de vaciamiento de las facultades. "Queremos contarle a los vecinos lo que estudiamos y por qué es vital que las universidades sigan funcionando. Vinimos a defender la ley de financiamiento que ya fue aprobada y ratificada, porque sin esos recursos el sistema educativo no puede sostenerse", concluyó, anticipando que las clases públicas continuarán durante los próximos días en distintos puntos de la ciudad.