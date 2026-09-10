Una jubilada con cáncer terminó en la calle tras ser atacada y denuncia que el municipio de San Isidro la abandonó

Un informe de Crónica TV expuso el calvario de Mercedes, una jubilada de 70 años en tratamiento oncológico que denuncia haber sido brutalmente agredida y despojada de su vivienda en San Isidro por su propia hija y por el exmarido de la mujer. Propietaria con escritura desde hace más de tres décadas, terminó en situación de calle, sin que ninguna área del municipio que conduce Ramón Lanús se acercara a asistirla.

Diez años de violencia y un despojo

Según relató, Mercedes soportó una década de violencia física y psicológica. El episodio más reciente, denunció, incluyó un intento de quemarla con líquido hirviendo, golpes y tirones de pelo que le dejaron secuelas en una muñeca y en las piernas. Pese a ser la titular de la vivienda y a pagar los impuestos desde hace más de 32 años, aseguró que fue expulsada por la fuerza y que debió refugiarse en casa de familiares para no quedar a la intemperie.

Sus sobrinas, que también participaron del informe, sostuvieron que los agresores buscarían quedarse con la propiedad y sumaron señalamientos sobre adicciones, amenazas a menores de la familia y el uso de perimetrales y falsas denuncias cruzadas para excluir a otros parientes. Todas esas acusaciones fueron formuladas por la familia de la víctima y aún no tienen resolución judicial.

Un Estado municipal que no apareció

Mientras la mujer quedaba sin techo, ninguna área del municipio se acercó a contenerla. A una vecina de 70 años, con una enfermedad oncológica y lesiones constatadas, la ampararon sus propios familiares: de Desarrollo Social o de las dependencias de asistencia a la tercera edad, según la denuncia, nunca llegó una respuesta. Consultada sobre si alguien del municipio la asistió, Mercedes fue tajante: en las oficinas locales "se desligan totalmente". Y ensayó una explicación para esa inacción: las autoridades, sostuvo, le tendrían temor a la violencia con la que opera su hija.

Tampoco encontró respaldo en la intervención policial. La mujer contó que los efectivos que llegaron el domingo terminaron avalando que no pudiera ingresar a su propia casa, al tomar como válidos los dichos de la contraparte sin constatar quién era la titular ni exigir la escritura. Para revertir la situación, fue orientada a recurrir de urgencia a la comisaría y a la Fiscalía N° 1 de San Isidro, a fin de exigir la restitución de la vivienda y la expulsión de los ocupantes.