A lo largo de nuestra vida nos solemos cruzar con personas que nos dañan de alguna manera, pero que nos es difícil alejarnos o dejarlas ir. Podemos encontrarlas en cualquier ámbito de la vida cotidiana, ya sea en el trabajo, en la familia, los amigos, la pareja o donde sea.

En los últimos años, se popularizó el término tóxica o tóxico para denominar a estas personas que hacen mal, invalidan, intoxican, hacen sentir inferior y destruyen. Muchas veces nos cuesta identificar esto y entramos en un círculo vicioso que no nos permite darnos cuenta de lo que está pasando, aunque esté delante de tus ojos y mucho menos salir de esa situación.

Las preguntas más frecuentes que pueden surgir pueden ser ¿cómo identificarlas? ¿Cómo alejarse si se trata de un padre o de una madre? ¿Y qué pasa si el tóxico es mi jefe? ¿Y si me doy cuenta de que mi pareja tiene un trastorno de personalidad narcisista? ¿Cómo puedo salir de esa relación y reconstruirme?

Silvia Congost, la psicóloga experta en autoestima, dependencia emocional y conflictos de pareja, publicó recientemente su libro Personas tóxicas. Cómo identificarlas y librarte de los narcisistas para siempre por Editorial Planeta en donde contesta todas estas preguntas y plantea los problemas de este tipo de relaciones, brindando herramientas para sanar todas las cicatrices.

“En la vida nos pasan cosas que deseamos con todas nuestras fuerzas y que, cuando ocurren, las celebramos y saboreamos durante instantes que suceden, en realidad, muy rápido. Pero también pasan cosas que no desearíamos a nadie, que tratamos de esquivar de todas las formas posibles, aunque sea sin éxito alguno... Y es que aquello que la vida decide para nosotros no se puede alterar, ni evitar ni esconder, y cuanto más lo rechacemos o nos esforcemos por hacer como que no está ahí, más irá pesando sobre nuestros hombros, más interferencias creará en nuestro camino y más nos impedirá avanzar. La pregunta es: ¿Qué hacer con todo el dolor? ¿Qué hacer con todo el sufrimiento y la impotencia que genera ver cómo te arrebatan algo que sientes tan tuyo? ¿Cómo lidiar con las consecuencias de esos traumas vividos en momentos de inmadurez y de máxima vulnerabilidad?”.

En su libro, Congost aporta la claridad, la comprensión y las respuestas que necesitas para identificar y tratar con personas tóxicas, además de ofrecerte herramientas que te ayudarán a empoderarte, a alejarte de todo aquel que te esté dañando y no te aporta nada bueno, y a cuidar siempre de tu esencia, tu autoestima y tu dignidad.

