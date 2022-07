Llega el momento del año donde los chicos, si no van a una colonia de vacaciones, pasan muchas horas en casa. Como no siempre se puede salir, ya que muchos de los planes afuera son un gasto que no todas las familias pueden afrontar, hay que buscar opciones para compartir dentro del hogar. La tele, los celulares y las tablets son muy tentadoras para entretener, pero cada tanto está bueno sacar las narices de las pantallas y sumergirse en el mundo de los libros, que además de entretenimiento aportan conocimiento y nuevas experiencias de aprendizaje.

Te recomendamos 5 libros para leer con los chicos y compartir buenos momentos.

https://cronishop.cronica.com.ar/producto/la-granja-de-zenon-pequenos-artistas-el-reino-infantil/ -

El libro del famoso Zenón y los animalitos que viven en la granja. Aquí encontrarás 24 imágenes para colorear con los personajes de La Granja de Zenón y ser un artísta.

Se pueden pintar figuras como el gallo Bartolito y todos sus amigos. Incluye 12 miniceras para pintar

La Granja de Zenón. Libro para colorear



Lightyear es la nueva película de Disney y Pixar sobre el origen de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete. Se trata de una historia de ciencia ficción llena de acción y aventuras. Antes de que Buzz se convirtiera en el Guardián Espacial que todos conocemos, era un joven en una misión audaz y peligrosa.

Viaja al infinito y más allá con esta novela que cuenta la historia de la película y contiene ocho páginas a color con datos sobre todos los personajes ¡y un póster!

Una aventura mágica en el fondo del mar, entre delicados corales y antiguas ruinas… Una noche especial, las chicas del Club de Tea se sumergen en las aguas de una gruta secreta y se transforman en sirenas.

En las profundidades marinas deben llevar a cabo una difícil misión: derrotar a la misteriosa criatura que amenaza a los pueblos del mar.

«Gentiles criaturas del mundo terrestre, escuchad mi triste canto… Una terrible criatura amenaza el océano y los pueblos del mar necesitan vuestra ayuda…»

Sirenas. Un libro infantil para disfrutar en vacaciones

Hicieron historia. Igual que muchos hombres.

Pero a ellas se les mezquinó la memoria de sus actos. Tardaron en aparecer en los libros, en las revistas, en los manuales de la escuela, en las conmemoraciones. Fueron mujeres valientes, arriesgadas, talentosas, capaces de ir contra lo que su época decía que había que hacer. Estuvieron a la altura de una historia que luego las arrumbó en un costado, fueron las “insolentes” en ese mundo.

En este libro, Felipe Pigna cuenta la vida de algunas mujeres latinoamericanas que se sublevaron para hacer lo que querían.

Augusto Costhanzo las imagina y las dibuja recreando un mundo lleno de colores y rostros que no conocíamos.

Un libro para descubrir mujeres increíbles y para que las lectoras se imaginen a sí mismas como valientes protagonistas de su propia historia.

¡La superaventura más loca de Las Ratitas!

¡Las Ratitas suben a la furgoneta y se van de excursión! Sus padres las llevan a un precioso lugar a dar un paseo en bicicleta, y su querida Alma por supuesto va con ellos. Encuentran una cascada increíble para pasar el día y descubren un montón de sorpresas. Hasta que de pronto… ¡su camioneta desaparece! ¿Lograrán encontrarla para poder volver a casa? ¿Invocarán una vez más sus súper poderes?