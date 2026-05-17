A una figura de Independiente se le vence el contrato y en el club se encendieron las alarmas

En Independiente hay preocupación en torno a la situación contractual de Iván Marcone: el volante central tiene vínculo vigente hasta fines de este año y el club aún arrastra una deuda con el Elche por su transferencia.

Bajo ese contexto y ante la falta de una resolución, el mediocampista quedará habilitado desde julio para negociar libremente con otros clubes en caso de que así lo decida, un escenario que genera alerta en la dirigencia del Rojo.

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El futbolista llegó al Rojo a mediados de 2022, pero Independiente todavía no terminó de saldar el pase. El club había acordado con el conjunto español saldar su deuda de 2.3 millones de dólares en dos cuotas: una en junio de 2025 y otra en enero de 2026. La primera se abonó sin inconvenientes, pero la segunda todavía se encuentra pendiente, por lo que el Rojo mantiene una deuda de 1.3 millones de dólares.

La dirigencia se encuentra en estado de alerta ya que, al igual que ocurre con Rodrigo Rey y Gabriel Ávalos, el contrato de Marcone expira a fines de 2026, por lo que la situación deberá resolverse a contrarreloj para evitar la pérdida de patrimonio y de un jugador titular y referente.

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Sin embargo, a diferencia de los casos del arquero y el delantero, el club debe regularizar el pago pendiente por el mediocampista, un factor que complejiza aún más el escenario teniendo en cuenta el delicado contexto institucional y económico que atraviesa Independiente.