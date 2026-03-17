Además de Ayude en San Lorenzo, el otro DT de la Liga Profesional que fue despedido: la larga lista que se devoró el Apertura 2026

La sangría de entrenadores no para en el fútbol argentino y, por estas horas, se confirmaron dos nuevas salidas. El mismo día que la dirigencia de San Lorenzo limpió a Damián Ayude tras la tremenda goleada de Defensa y Justicia, Aldosivi hizo lo propio y echó a Guillermo Farré tras el mal arranque del Tiburón en el Apertura 2026 y después del empate ante Huracán.

El Tiburón, junto con Newell's y Deportivo Riestra, es uno de los tres equipos que todavía no ganó en el campeonato. En ese sentido, de las nueve fechas jugadas (hasta el momento) por el Tiburón, perdió cuatro.

Guillermo Farré fue despedido de Aldosivi, pese a haber sido el DT que lo salvó del descenso en la temporada 2025.

La decisión fue tomada por el presidente del elenco marplatense, Hernán Tillous, quien, este martes, le comunicó a Farré que no continuaría en el cargo, pese a haber sido el DT que los salvó del descenso en el 2025 y haber sorteado la primera ronda de la Copa Argentina tras ganarle a San Miguel por 3 a 0.

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El Tiburón marcha anteúltimo en la tabla de promedios y en la misma posición en la Zona B con 5 puntos.

De cara al próximo partido, ante Sarmiento en Junín, el entrenador interino será Facundo Oreja, actual DT de la Reserva.

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LA LISTA DE DTS QUE SE QUEDARON SIN LABURO DURANTE EL APERTURA 2026

Con la salida de Guillermo Farré de Aldosivi, son ocho los técnicos que ya dejaron su cargo en 2026 por distintas razones: malos resultados, decisiones personales y hasta el tentando llamado de otro club.

¿Los otros entrenadores que cayeron en la lista? Daniel Oldrá (Instituto), Eduardo Domínguez (Estudiantes de La Plata), Hugo Colace (Atlético Tucumán), Favio Orsi y Sergio Gómez (Newell's), Marcelo Gallardo (River), Iván Delfino (Estudiantes de Río Cuarto) y, en esta jornada, Damián Ayude (San Lorenzo).