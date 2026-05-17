Agustín Cannobbio ninguneó a River tras el pedido de Chacho Coudet: "No le doy importancia"

De cara a la segunda parte de la temporada, post Mundial 2026, River ya piensa en reforzar su plantel y entre los nombres que circulan desde hace varios días, aparece el del uruguayo Agustín Canobbio, el delantero que se desempeña en el Fluminense.

Sin embargo, por más que el Millonario haya hecho explícitas sus intenciones de ir en la búsqueda del Charrúa, de 27 años, el atacante ninguneó a la Banda: "En Argentina se comentó mucho. Soy un tipo muy profesional. Si no llega a mi representante, no le doy importancia. Estoy acá en Fluminense, me dedico al ciento por ciento, me encanta estar acá".

Canobbio consideró, sin embargo, que es positivo que equipos de relevancia sigan su desempeño, pero enfatizó que su compromiso con el Flu permanece intacto: "Lo que significa para mí, y para cualquier jugador, es que estar en el máximo nivel de trabajo y que estén mirando tu trabajo es algo bueno. Lo voy a defender al ciento por ciento en cada minuto".

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AGUSTÍN CANOBBIO YA HABÍA HABLADO SOBRE EL INTERÉS DE RIVER

No es la primera vez que Agustín Canobbio se presta a hablar sobre su posibilidad de jugar en la Argentina. Tras el empate frente a Independiente Rivadavia por la Copa Libertadores, el atacante consideró que la atención de River es un reflejo de su rendimiento: "Es un orgullo muy grande porque significa que vengo haciendo las cosas bien. Están mirando mi fútbol y hay que continuar".

Con cuatro goles y una asistencia en 22 partidos de la temporada, Canobbio volvió a figurar en la consideración del entrenador Marcelo Bielsa para la Selección de Uruguay. Sobre los conflictos pasados tras la Copa América 2024, el uruguayo hizo autocrítica: "En aquel momento de caos mental me faltó serenidad. Mi reacción no estuvo bien. Hay cosas de las que me arrepiento".



