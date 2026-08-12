Agustín García Basso rompió el silencio tras cerrar su salida de Racing: "Se dicen muchas cosas"

El ciclo de Agustín García Basso en Racing llegó a su fin. Tras terminar su vínculo contractual con la Academia cuya vigencia se extendía hasta 2027, el futbolista brindó su testimonio este miércoles.

En diálogo con Cómo Te Va al aire de DSports Radio, el defensor develó que la Universidad Católica de Chile: "Están cruzando los papeles. En teoría estaría viajando por la noche a Chile. Contento de una nueva posibilidad en mi carrera. Se hablaron muchas cosas y uno tiene que mantenerse al margen. Es lo mejor para mi carrera".

"Se terminó de definir la salida de común acuerdo dejando una deuda muy grande. Gracias a Dios apareció Católica en mi vida", agregó.

"Al futbolista se lo juzga mucho. Mucha gente se enoja, insulta y apunta con el dedo. Uno recibe una catarata de insultos y el jugador sabe que es parte de eso. Errores cometemos todos", se explayó García Basso en torno a los cuestionamientos de los hinchas.

Por último, habló sobre el interés que hubo desde Independiente: "Sabían que estaba en condición de libre, pero no me puse a pensar seriamente en eso. Retumba por el hecho de que son clásicos. El llamado estuvo".