Agustín Orión recordó la fuerte patada que lesionó a Paredes en Boca y confesó: "La pasé mal"

A más de una década de aquel episodio, Agustín Orión volvió a hablar sobre la patada que le propinó a Leandro Paredes durante un entrenamiento de Boca Juniors y que terminó con el juvenil lesionado. El exarquero reconoció que fue uno de los momentos más difíciles que atravesó durante su carrera.

En una entrevista con un canal de streaming, Orión recordó lo ocurrido en julio de 2013 y aseguró que la situación lo afectó profundamente, aunque prefirió procesarlo en privado.

"Fue una de las cosas más feas que me ha tocado vivir en el fútbol. Fuimos compañeros después de eso y él volvió a jugar", manifestó el exfutbolista.

Orión también remarcó que nunca tuvo intención de lastimar al mediocampista. "No solo en un deporte, sino en la vida uno no quiere hacerle daño nunca a nadie. No me sale, no soy así", explicó.

%uD83D%uDDE3%uFE0F Agustín ORION RECORDÓ la PATADA que le dio a Leandro PAREDES en un entrenamiento de BOCA



El exarquero revivió el día que lesionó al campeón del mundo durante una práctica en 2013: "una de las cosas más feas que me ha tocado en el fútbol"



%uD83D%uDCF9 Todo por la misma. pic.twitter.com/J65txS6h53 — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) September 23, 2026

En ese sentido, contó cómo atravesó aquellos días después de la lesión: "La pasé íntimamente mal, no tengo por qué exteriorizarlo. En su momento le pedí disculpas".

Qué pasó con Paredes en 2013

El episodio ocurrió durante un entrenamiento en Casa Amarilla. Boca debía viajar para enfrentar a San Lorenzo, pero el encuentro fue suspendido por problemas vinculados a la barra y el plantel regresó a entrenarse.

Fue en aquella jornada cuando Orión impactó con una fuerte patada desde atrás a Paredes, quien sufrió un traumatismo y un grave esguince de tobillo. La lesión obligó al entonces juvenil a permanecer aproximadamente tres meses sin jugar.

Así se retiraba lesionado Leandro Paredes.

Años después, cuando todavía defendía la camiseta del Paris Saint-Germain, Paredes también había contado su versión de aquel episodio y cuestionó la situación que había atravesado en Boca.

"Nadie me cuidó", había expresado el mediocampista, quien explicó que había escuchado una advertencia previa de que podían lastimarlo y que, pocos minutos después, ocurrió la jugada.

Agustín Orion rompiendo todo a un joven Leandro Paredes. Año 2013.pic.twitter.com/7KDtYUd1vT — %uD83E%uDDB5%uD83D%uDCA5 MEJORES PATADAS %u26BD%uFE0F%uD83D%uDC80 (@mejorespatadas1) July 25, 2026

Paredes también contó que Orión se comunicó con él después de la lesión y le envió mensajes para disculparse. "Entiendo que en todos los clubes les 'pegan' a los chicos, pero sí creo que no van a lastimarlos con mala intención", había señalado.

Más de diez años después, el exarquero volvió a referirse públicamente al episodio y dejó en claro que todavía recuerda aquel momento como uno de los más dolorosos de su etapa como futbolista.