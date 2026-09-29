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OPINIÓN

Ahora los problemas de Boca son de panza llena: un duro calendario con muchas recompensas

Lejos de cualquier tipo de crisis, el Xeneize avanza a paso firme en todas las competencias y tendrá que esforzarse al máximo si quiere reencontrarse con el éxito.

Edelmiro Balmaceda
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A su buen momento, que ya es una realidad por su extensión en el tiempo, Boca le agregó épica con su enorme victoria frente a Racing, que lo depositó en las semifinales de la Copa Argentina.

Un triunfo tal como el que consiguió el pasado domingo en Rosario, está claro, puede darle tranquilamente un envión de confianza a un Xeneize cuyo mayor problema en la actualidad no está en los resultados, donde lleva 15 partidos sin perder, ni en el rendimiento futbolístico, el cual varía poco y le alcanza para imponerse ante el rival de turno.

El principal inconveniente para Rodolfo Arruabarrena y sus jugadores es uno "buscado" y el precio a pagar para llegar al éxito en este último tramo de 2026: un calendario apretado que exige el físico y podría generarle sobresaltos. No obstante, después de una serie de lesiones, el Vasco puede sentarse y agradecer que, más que perder, está recuperando soldados y encontrando variantes. Y vaya si esas alternativas no le dieron fruto en el Gigante de Arroyito.

Ahora bien, entre el Torneo Clausura, la Copa Sudamericana, en la que buscará ganarle a Vasco da Gama para volver a jugar por un título internacional, y el torneo federal, en el que Banfield se presenta como el último obstáculo antes de la definición, el conjunto azul y oro tiene que prepararse para disputar alrededor de ocho compromisos en un mes y hasta 14 o 15, en el mejor de los casos, hasta mediados de diciembre.

La recompensa que hay detrás de eso es la verdadera motivación. Y es que, en este fútbol argentino que premia mucho, el club de la ribera podría alzar cuatro trofeos y uno más si le va bien en el plano continental.

De momento, Boca va. La duda está en saber si el combustible le alcanzará, si el plantel le dará respuestas del primer al último nombre y si, como reza el dicho, con la panza llena como la tiene hoy, terminará con el corazón contento y varios premios bajo el brazo.

Boca con la agenda llena: los compromisos que se le vienen

  • Torneo Clausura vs. Unión de Santa Fe - fecha 11 | viernes 2/10 a las 21:30
  • Torneo Clausura vs. Instituto de Córdoba - fecha 12 | viernes 9/10 a las 19:30
  • Copa Sudamericana vs. Vasco da Gama - semifinal de ida | martes 13/10 a las 21:30
  • Torneo Clausura vs. Talleres de Córdoba - fecha 13 | viernes 16 o sábado 17/10
  • Copa Sudamericana vs. Vasco da Gama - semifinal de vuelta | martes 20/10 a las 21:30
  • Torneo Clausura vs. Independiente - fecha 14 | sábado 24 o domingo 25/10
  • Torneo Clausura vs. River - fecha 15 | domingo 1/11
  • Torneo Clausura vs. Defensa y Justicia | domingo 8/11
  • *Copa Argentina vs. Banfield - semifinal

*podría jugarse el miércoles 4/11 y la final se reprogramaría para más adelante

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