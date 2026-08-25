Menú
Crónica en vivo

MERCADO DE PASES

¿Ahora sí?: Napoli volvió a negociar con Boca para llevarse al Changuito Zeballos

Exequiel Zeballos sigue a la espera de ofertas para marcharse de Boca en este mercado de pases y el Napoli volvió a avanzar.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

 ¿Ahora sí se va?. Exequiel Zeballos sigue a la espera de ofertas para marcharse de Boca en este mercado de pases y así no tener que irse libre del club a fin de año.

En este sentido, Napoli es uno de los principales interesados en quedarse con el pase del atacante de 24 años.

En las últimas horas, ya comenzaron las gestiones para ficharlo en este mercado de pases, a falta de una semana para su cierre en Europa (1 de septiembre).

Para desprenderse del futbolista en este mercado, el Xeneize está dispuesto a aceptar una oferta por un monto cercano a los 8 millones de dólares, cifra menor a la que tiene estipulada en la cláusula de recisión.

Cabe destacar que la intención del jugador es la de no marcharse con el pase en su poder, por lo que su idea es poder dejarle un resarcimiento al club que lo formó.

Esta nota habla de:
1
El implacable like de Juanfer Quintero ante la cruel crítica a Coudet de un hincha de River
TREMENDO

El implacable like de Juanfer Quintero ante la cruel crítica a Coudet de un hincha de River

2
Cuándo juegan Los Leones ante Alemania por semifinales del Mundial de Hockey 2026
POR EL SUEÑO

Cuándo juegan Los Leones ante Alemania por semifinales del Mundial de Hockey 2026

3
Alexander Woiski se fue libre de River sin debutar para jugar en un club flojito
INCREÍBLE

Alexander Woiski se fue libre de River sin debutar para jugar en un club flojito

4
Jorge Valdano, contundente sobre Julián Álvarez: "Si le mirábamos la mirada, ya se había ido"
PALABRA AUTORIZADA

Jorge Valdano, contundente sobre Julián Álvarez: "Si le mirábamos la mirada, ya se había ido"

5
Boca hoy: los titulares que volverían ante Lanús que cambiarían el panorama
MUNDO XENEIZE

Boca hoy: los titulares que volverían ante Lanús que cambiarían el panorama

Últimas noticias de Napoli