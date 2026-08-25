¿Ahora sí?: Napoli volvió a negociar con Boca para llevarse al Changuito Zeballos

¿Ahora sí se va?. Exequiel Zeballos sigue a la espera de ofertas para marcharse de Boca en este mercado de pases y así no tener que irse libre del club a fin de año.

En este sentido, Napoli es uno de los principales interesados en quedarse con el pase del atacante de 24 años.

En las últimas horas, ya comenzaron las gestiones para ficharlo en este mercado de pases, a falta de una semana para su cierre en Europa (1 de septiembre).

Para desprenderse del futbolista en este mercado, el Xeneize está dispuesto a aceptar una oferta por un monto cercano a los 8 millones de dólares, cifra menor a la que tiene estipulada en la cláusula de recisión.

Cabe destacar que la intención del jugador es la de no marcharse con el pase en su poder, por lo que su idea es poder dejarle un resarcimiento al club que lo formó.