Boca, en alerta por Zeballos: Celta de Vigo ofertó y ya sabe cuánto pide el Xeneize

Exequiel Zeballos vuelve a estar en el centro de la escena del mercado de pases de Boca Juniors. El delantero atraviesa un momento clave de su futuro porque su contrato con el Xeneize vence el 31 de diciembre de 2026 y, por ahora, no existe un acuerdo para renovar su vínculo.

En ese contexto, Celta de Vigo avanzó formalmente para quedarse con el Changuito. El club español presentó una oferta por el futbolista y busca aprovechar una situación contractual que podría permitirle incorporarlo a un precio muy inferior al que tendría en otras circunstancias.

Boca, por su parte, ya estableció una condición para dejarlo salir: pretende 8 millones de dólares por Zeballos. La cifra está directamente relacionada con el vencimiento de su contrato, ya que el atacante podrá negociar y firmar con otro club desde este momento para incorporarse como agente libre a partir de enero de 2027.

El Xeneize entiende que Zeballos tiene una valoración superior, pero la proximidad del final de su vínculo modifica por completo el escenario. Por eso, Celta de Vigo intenta avanzar por una cifra menor y las próximas negociaciones entre ambas instituciones serán determinantes para definir si el delantero continúa en Boca o da el salto al fútbol europeo.

Celta de Vigo confirmó su interés por Zeballos

El interés del conjunto español no es solamente un rumor. Marcos Garcés, director deportivo de Celta de Vigo, reconoció públicamente que Zeballos está entre los jugadores que analiza el club.

"Es uno de los jugadores que estamos viendo", aseguró Garcés en declaraciones a Olé.

Además, explicó qué buscan en el mercado para reforzar el ataque: "Para nosotros y el entrenador es muy necesario traer un jugador arriba que nos dé desequilibrio, habilidad en el uno contra uno y nos ayude a abrir defensas cerradas".

Esas características encajan con el perfil del Changuito, un futbolista que desde su aparición en Primera se destacó especialmente por su capacidad para encarar y generar peligro por las bandas.

Napoli también preguntó por el Changuito

Celta de Vigo no es el único club europeo que puso los ojos sobre Zeballos. Napoli también había mostrado interés por el delantero de Boca durante las últimas semanas, aunque esa posibilidad perdió fuerza con el correr de los días.

Ahora, la alternativa que aparece con mayor firmeza es la del fútbol español. El propio Zeballos no vería con malos ojos una salida rumbo a LaLiga, aunque todavía resta conocer si Celta mejorará su propuesta y si logrará acercarse a la pretensión económica del Xeneize.

La situación contractual convierte cada negociación en una carrera contra el tiempo para Boca. Si no consigue renovar el vínculo, el club corre el riesgo de que Zeballos firme un precontrato con otra institución y se marche sin dejar dinero en las arcas a partir de enero.

Los números de Exequiel Zeballos en Boca

Desde su debut oficial con la camiseta de Boca, en noviembre de 2020, Zeballos disputó 140 partidos, en los que acumuló 6.366 minutos.

Durante ese período, el Changuito convirtió 16 goles y entregó 16 asistencias, además de conquistar cinco títulos con el Xeneize: la Copa de la Liga 2020, la Copa Argentina 2020, la Copa de la Liga 2022, el Campeonato 2022 y la Supercopa Argentina 2023.

Ahora, con una oferta formal desde Europa sobre la mesa y su contrato entrando en la recta final, el futuro de Zeballos se convirtió en uno de los grandes temas que Boca deberá resolver en este mercado de pases.