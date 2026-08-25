Alexander Woiski se fue libre de River sin debutar para jugar en un club flojito

El ciclo de Alexander Woiski en River Plate llegó a su final sin el debut en Primera que alguna vez se esperaba. El delantero, que había llegado al Millonario como una de las apuestas a futuro del club, rescindió su vínculo en condición de libre y ya tiene definido dónde continuará su carrera.

El atacante de raíces argentinas fue anunciado como nuevo refuerzo de Deportivo Táchira de Venezuela, institución con la que acordó un contrato hasta diciembre de 2027. Además, el vínculo contempla la posibilidad de extender la relación hasta 2030.

%uD83D%uDE2E%u200D%uD83D%uDCA8 Refuerzo de lujo para el ataque AURINEGRO %uD83D%uDCAB



Bienvenido al Más Grande, Alexander, la familia AURINEGRA te recibe con los brazos abiertos, y con mucha ILUSIÓN, porque vamos CON TODO por el Clausura %uD83D%uDC4A



Alexander Woiski Pioletti %u270D%uFE0F DIC 2027, con opción de extensión hasta DIC... pic.twitter.com/deEgSk8zeU — Deportivo Táchira FC (@DvoTachira) August 25, 2026

El club venezolano oficializó la incorporación a través de sus redes sociales y recibió al futbolista con entusiasmo de cara al Torneo Clausura. Woiski posó con la camiseta aurinegra y comenzó una nueva etapa después de poco más de un año en Núñez.

Por qué Woiski se fue de River

La historia del delantero en el Millonario había comenzado con expectativas muy altas. River lo incorporó a mediados de 2025, cuando quedó libre de Mallorca, y el club decidió blindarlo con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

Por entonces, Woiski era considerado un proyecto interesante y había aparecido en el radar de la Selección Argentina. Sin embargo, nunca pudo trasladar esas expectativas al primer equipo.

Durante su paso por Núñez, no llegó a debutar oficialmente en Primera. Primero estuvo bajo el ciclo de Marcelo Gallardo y, posteriormente, Eduardo Coudet le comunicó que no entraba en sus planes. El futbolista quedó entrenándose en Cantilo junto a otros jugadores que tampoco serían tenidos en cuenta.

Finalmente, River y Woiski acordaron la salida del jugador. El delantero abandonó el club con apenas 18 partidos disputados en Reserva y sin haber sumado minutos en la máxima categoría.

Ahora, a los 20 años, Deportivo Táchira será el próximo desafío de Alexander Woiski, que buscará tener continuidad y darle un nuevo impulso a una carrera que en River terminó mucho antes de lo que se esperaba.