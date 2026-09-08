Alexis Mac Allister reveló que Liverpool no quiere renovar su contrato: "Me pone muy triste"

Alexis Mac Allister contó que Liverpool no le presentará una propuesta para extender su contrato y reconoció que la decisión le generó una profunda decepción.

"Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual, por supuesto, me pone muy, muy triste", sostuvo el argentino.

"Creo que todos pueden ver que doy el 100% por este club de fútbol todos los días, en los entrenamientos y en los partidos", agregó el mediocampista que tiene vínculo con el club inglés hasta 2027/28.

Pese a la falta de una propuesta, el jugador no contempla por ahora irse de Liverpool: "Por supuesto, todavía hay tiempo. Creo que los aficionados no tienen que preocuparse porque daré mi 100% hasta el último día que esté aquí".

Además, Mac Allister reveló que durante el último mercado de pases tuvo alternativas para cambiar de club, pero optó por quedarse: "Hubo opciones de irme este verano y creo que ahora mismo estoy en el club correcto y tengo la mentalidad adecuada para dar mi 100% por este club", cerró.