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Alivio en Independiente por Lomónaco: qué dicen los estudios que le hicieron

El defensor debió salir en el empate ante Boca por una molestia física, pero los estudios trajeron tranquilidad y ahora será evaluado día a día. .

Tranquilidad y alivio en Independiente con el estado físico de Kevin Lomónaco, quien debió abandonar el campo de juego en el empate ante Boca en La Bombonera, pero finalmente los estudios médicos descartaron una lesión muscular y solo se trató de una contractura.

La preocupación en el cuerpo técnico de Gustavo Quinteros se había encendido a los 26 minutos del segundo tiempo, cuando el marcador central realizó un largo retroceso para cortar un avance rival, sintió dolor, se tiró al piso y pidió el cambio de inmediato. En su lugar ingresó Juan Fedorco.

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En principio, la molestia parecía estar localizada en la pierna derecha, en la zona de los gemelos, por lo que en Independiente temían una lesión de mayor gravedad. Sin embargo, los exámenes realizados este lunes llevaron tranquilidad, ya que no se constató un desgarro y el defensor quedó con chances de evolucionar favorablemente en el transcurso de la semana.

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De esta manera, el club de Avellaneda esperará ahora por la recuperación del zaguero para determinar si podrá estar a disposición en el próximo compromiso ante Defensa y Justicia, en un tramo decisivo del certamen local y con tres fechas aún por disputarse en la fase regular, para buscar la clasificación a los octavos de final del torneo Apertura de la Liga Profesional.

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