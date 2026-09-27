Alpine cambió su postura tras la polémica con los fans argentinos de la Fórmula 1 y sacudió el domingo con un comunicado





La polémica que rodeó a Alpine después del Gran Premio de Azerbaiyán sumó un nuevo capítulo. Luego de las declaraciones de Flavio Briatore, quien había apuntado contra los fanáticos y los medios argentinos por los mensajes de acoso dirigidos a Pierre Gasly, la escudería francesa volvió a pronunciarse y adoptó un tono diferente.

El equipo publicó un comunicado en el que condenó los episodios de violencia y abuso registrados en las redes sociales, pero esta vez dejó expresamente establecido que su postura no está dirigida contra una nacionalidad, una hinchada, un piloto o una escudería en particular.

El nuevo comunicado de Alpine tras el GP de Azerbaiyán

El pronunciamiento se produjo después de un fin de semana especialmente intenso para la escudería, marcado por el accidente de Franco Colapinto y por las repercusiones que tuvo el incidente dentro y fuera de la pista.

Alpine sostuvo que los errores forman parte de la competencia y pidió evitar que las diferencias deportivas deriven en ataques personales.

"Al competir al límite pueden producirse errores y, independientemente del resultado, nadie debería ser objeto de comentarios de odio o abusivos", expresó el equipo en su comunicado.

La escudería también señaló que este tipo de situaciones no afectan exclusivamente a sus pilotos. Según Alpine, periodistas y representantes de otros equipos de Fórmula 1 también fueron víctimas de agresiones en plataformas digitales.

Alpine aclaró que no apunta contra los argentinos

Uno de los puntos centrales del nuevo mensaje aparece en la aclaración sobre los destinatarios de su condena al acoso en redes.

"Nuestra condena de los abusos en las redes sociales no va dirigida a ninguna afición, equipo o piloto en particular; se trata de una cuestión universal que debe ser señalada y reconocida", sostuvo Alpine.

La definición marca una diferencia con la postura expresada públicamente días atrás por Briatore, quien había responsabilizado a fanáticos y medios argentinos por los ataques recibidos por Gasly y había planteado restricciones al acceso de la prensa argentina.

El nuevo comunicado evita señalar a una comunidad específica y presenta el problema como una situación general dentro de la Fórmula 1.

Alpine pidió trabajar junto a la FIA y los equipos de F1

La escudería francesa también reconoció que los episodios de abuso en redes sociales se repitieron durante las últimas carreras y consideró que las distintas partes involucradas en la categoría deben trabajar para intentar reducir estas conductas.

"Somos conscientes de que, como participantes y actores clave de este deporte, tenemos la responsabilidad de alzar la voz y contribuir a encontrar una solución", indicó Alpine.

El equipo confirmó además su intención de colaborar con la FIA, los demás equipos y los organizadores del campeonato para promover un entorno de competencia que mantenga las diferencias dentro del ámbito deportivo.

El accidente de Colapinto y una semana de tensión para Alpine

El comunicado llegó después de un Gran Premio de Azerbaiyán complicado para Alpine. Colapinto protagonizó un accidente durante la carrera que también involucró a su compañero Pierre Gasly y a Lando Norris.

La FIA determinó que el argentino fue responsable del incidente y le impuso una penalización que, debido a su abandono, se transformó en una pérdida de posiciones para la próxima carrera.

En paralelo, los cruces generados por las declaraciones de Briatore habían abierto otra disputa alrededor de Alpine. Con su nuevo comunicado, la escudería puso el foco en la necesidad de combatir el acoso digital sin asociarlo a una hinchada o nacionalidad determinada.

La postura busca cerrar una semana marcada por accidentes, sanciones y fuertes cruces fuera de la pista, mientras Alpine ratifica su compromiso de trabajar junto al resto de la Fórmula 1 contra los ataques en redes sociales.