Tragedia personal y figura: Álvaro Montero viajó a Colombia tras ser clave en el triunfo de Boca por Copa Sudamericana

Álvaro Montero fue una de las figuras de Boca Juniors en el triunfo por 1-0 ante San Pablo por la Copa Libertadores, pero después del partido recibió una dolorosa noticia: falleció su abuela. Por ese motivo, el arquero colombiano viajó inmediatamente a su país con autorización del cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena.

La situación fue confirmada por el propio entrenador del Xeneize durante la conferencia de prensa posterior al encuentro disputado en La Bombonera.

"Hoy, antes del partido falleció la abuela y ahora está viajando a Colombia. Es un golpe duro para él, pero estuvo presente e hizo una buena actuación", explicó Arruabarrena al referirse al difícil momento que atraviesa el arquero.

"HOY ANTES DEL PARTIDO FALLECIÓ LA ABUELA." Arruabarrena contó que Álvaro Montero sufrió una pérdida familiar antes del partido entre Boca y San Pablo por la ida de los cuartos de final de la CONMEBOL #Sudamericana e igual atajó. pic.twitter.com/hwikTfYghi September 9, 2026

Montero tuvo una actuación destacada frente a San Pablo y fue importante para que Boca pudiera quedarse con una victoria clave en el partido de ida. El resultado le permitió al conjunto argentino sacar ventaja de cara a la revancha por los cuartos de final.

Arruabarrena respaldó a Álvaro Montero

Además de referirse al fallecimiento de la abuela del arquero, Arruabarrena destacó la evolución que mostró Montero desde su llegada al club y respaldó su rendimiento bajo los tres palos.

"No trabajamos nada en particular con él, solo hablamos con la intención de que tenga los tiempos suficientes para que se adapte al Mundo Boca. Muchas veces la adaptación lleva su tiempo", señaló el entrenador.

En ese sentido, el Vasco también se mostró contundente al ser consultado por las críticas que recibió el colombiano durante sus primeros partidos: "Igual, cuando lo criticaban tampoco tenían mucha razón. Ya sabe lo que opino yo. Tiene que estar tranquilo".

La actuación ante San Pablo aparece así como un importante respaldo para Montero, quien buscará continuar ganando confianza mientras atraviesa este difícil momento personal.

Cuándo vuelve a jugar Boca ante San Pablo

Boca y San Pablo disputarán el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores el martes 15 de septiembre desde las 21.30, hora de Argentina.

El encuentro se jugará en el Estadio Morumbí, donde el Xeneize buscará hacer valer la ventaja conseguida en La Bombonera y avanzar a las semifinales del certamen continental.

Antes de esa definición, Boca tendrá otro compromiso por el ámbito local: el viernes recibirá a Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026.