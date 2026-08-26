La cobarde amenaza a Verónica Brunati por defender la posición de Julián Álvarez ante el Atlético de Madrid

La periodista argentina Verónica Brunati denunció este miércoles haber recibido amenazas después de expresar públicamente su postura sobre el conflicto entre Julián Álvarez y Atlético de Madrid. La comunicadora había defendido al delantero argentino, quien manifestó su deseo de dejar el club español y cuestionó el destrato que recibe de un sector de los hinchas.

Brunati publicó en X una captura del mensaje intimidatorio que recibió, en el que le advierten sobre una eventual presencia suya en el estadio Metropolitano, donde juega como local Atlético de Madrid.

"Cuidado con pisar el Metropolitano, Verónica, toda acción tiene su reacción. Y lo que estáis haciendo los ‘periodistas' argentinos es asqueroso... cuidado", afirmó.

El mensaje finaliza con la frase "FA82 siempre atentos", acompañada por emojis. La referencia apunta a una sigla asociada habitualmente al Frente Atlético, aunque hasta el momento no existe confirmación sobre la identidad de quien envió la amenaza ni puede atribuirse oficialmente su autoría a esa agrupación.

Qué dijo Verónica Brunati sobre Julián Álvarez y Atlético de Madrid

La amenaza se produjo después de que Brunati compartiera una extensa reflexión en X sobre la situación que atraviesa Julián Álvarez en Atlético de Madrid.

"No creo que Julián Álvarez le haya faltado el respeto a nadie manifestando su deseo. Ni que merezca el destrato que está recibiendo", sostuvo la periodista.

Además, recordó las declaraciones que el delantero realizó durante el Mundial, cuando expresó públicamente su intención de abandonar el conjunto español.

"No es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme. Quiero cumplir mi sueño. Lo mejor para todos es que busquemos una transferencia", había señalado Álvarez.

Según explicó Brunati, el delantero ya había comunicado en privado su postura a la dirigencia de Atlético de Madrid durante febrero, antes de que la situación escalara y se transformara en un conflicto público.

"El Atlético está defendiendo el valor económico y deportivo de Julián Álvarez. Julián está defendiendo su proyecto personal. Son dos posiciones legítimas, pero antagónicas", analizó la periodista.

Y agregó: "Retenerlo solo tiene sentido si consiguen reconstruir la relación. Si no, simplemente están aplazando el problema".

Julián Álvarez fue silbado por los hinchas de Atlético de Madrid

El conflicto también tuvo su correlato en el Metropolitano, donde Julián Álvarez fue recibido con fuertes silbidos durante el empate 2 a 2 ante Villarreal.

El delantero fue cuestionado por parte de los hinchas tanto cuando fue anunciado como suplente como durante el calentamiento. Los silbidos también aparecieron cuando ingresó al terreno de juego.

La situación entre Julián Álvarez y Atlético de Madrid continúa abierta, mientras crece la tensión alrededor del futuro del delantero argentino y ahora también quedó expuesta la denuncia de Brunati por las amenazas recibidas