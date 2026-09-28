Ancelotti habló tras el empate de Brasil y defendió su proyecto: "Tenemos futuro a pesar de las críticas"

Carlo Ancelotti volvió a referirse al presente de la Selección de Brasil después del empate ante Australia en el primer amistoso posterior a la eliminación del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Antes de un nuevo enfrentamiento frente a los Socceroos, el entrenador italiano habló sobre las críticas recibidas y explicó cuáles son sus objetivos para el futuro del equipo.

En diálogo con GE Globo, Ancelotti aseguró que los cuestionamientos forman parte de su carrera y que no modificarán el rumbo que pretende darle al seleccionado brasileño.

"Las críticas a mi trabajo siempre existieron y van a existir. No afecta la idea que tengo para esta selección y estos jugadores", sostuvo el DT.

El técnico también puso el foco en la renovación del plantel. Según explicó, una de sus principales tareas será acompañar a los futbolistas jóvenes que puedan convertirse en piezas importantes de Brasil durante los próximos años.

"La prioridad ahora es construir una nueva generación de futbolistas que pueda estar en la selección en el futuro próximo: la Copa América y la Copa del Mundo", señaló.

La exigencia de dirigir a Brasil

Ancelotti también habló sobre la presión que implica estar al frente de una de las selecciones con mayor tradición del fútbol mundial. Para el italiano, las expectativas son permanentemente elevadas. "La expectativa de ser entrenador de la selección brasileña es muy alta. Tú tienes que ganar la Copa del Mundo", afirmó.

En ese sentido, recordó que a lo largo de su extensa trayectoria como entrenador siempre convivió con grandes exigencias en los clubes que dirigió. "No recuerdo un año en mi carrera en que la expectativa no fuese muy alta", explicó.

Ancelotti apuesta por los jóvenes de Brasil

Más allá de las críticas y de los resultados recientes, el entrenador considera que Brasil cuenta con material suficiente para construir un equipo competitivo de cara a los próximos compromisos. "Al joven que pueda representar futuro tenemos que acompañarlo de cerca. Tenemos futuro a pesar de las críticas", manifestó.

La renovación aparece así como uno de los principales objetivos de Ancelotti, quien pretende observar de cerca a los nuevos talentos que puedan ganarse un lugar en la selección.

"Lo importante es ganar"

Consultado sobre el tradicional concepto del jogo bonito, una de las señas de identidad históricas del fútbol brasileño, Ancelotti destacó la calidad individual de sus futbolistas, aunque puso el resultado por encima de la estética. "Tenemos la calidad de nuestros jugadores para hacer un jogo bonito, pero creo que lo importante es ganar", concluyó.

Brasil volverá a enfrentarse con Australia en el marco de su preparación para los próximos desafíos internacionales, en un proceso en el que Ancelotti buscará darle forma a una nueva generación de la Canarinha.