Escalofriante accidente de Andros Townsend: un rodillo lo embistió y pasó por encima de su pierna

Andros Townsend vivió un momento de enorme tensión durante un partido de la Liga de Tailandia. El futbolista inglés, actualmente de 35 años y lejos de aquellas temporadas en las que se destacó en la Premier League, sufrió un accidente insólito durante la entrada en calor de Prachuap.

El episodio ocurrió en el Estadio Tinsulanon, donde su equipo se enfrentaba a Pattani FC por la tercera jornada del campeonato. Mientras los futbolistas realizaban los movimientos previos al encuentro, un vehículo utilizado para trabajar sobre el césped avanzaba por el campo.

Townsend quedó en el camino del rodillo y el conductor no logró detenerlo a tiempo. El vehículo terminó impactando al jugador de costado y lo hizo caer al suelo. Lo más preocupante ocurrió inmediatamente después: el rodillo pasó por encima de su pierna izquierda.

Las imágenes del accidente rápidamente se difundieron en redes sociales y generaron preocupación por el estado físico del exjugador del Tottenham. Sin embargo, el desenlace fue mucho menos grave de lo que podía imaginarse al observar las imágenes.

Townsend logró recuperarse del impacto y fue incluido entre los suplentes de Prachuap. Más tarde, incluso tuvo la posibilidad de ingresar al campo de juego durante los últimos minutos del encuentro.

El futbolista inglés pudo así completar una jornada que comenzó con un enorme susto y terminó con una buena noticia en lo deportivo. Prachuap se impuso por 3 a 0 como visitante frente a Pattani FC, con los goles de Saharat Kanyaroj, Taua y Edgar Méndez.

De esta manera, el accidente que pudo haberle provocado una lesión de gravedad terminó, afortunadamente, sin impedirle a Townsend participar del partido.