Andy Carroll identificó a Kevin Adams como el hombre que lo agredió sexualmente: "Pensaba en ello a diario..."

Andy Carroll confirmó públicamente la identidad del hombre que abusó sexualmente de él en 2021, después de que su nombre apareciera en documentos judiciales. Se trata de Kevin Adams, un instructor de baile que fue condenado por delitos sexuales tras el episodio ocurrido en la vivienda del exfutbolista.

El exdelantero de Liverpool y Newcastle explicó que decidió revelar su identidad luego de que Adams fuera mencionado en documentación vinculada al caso. "Ahora que Kevin Adams fue nombrado en los documentos judiciales como mi agresor, puedo confirmarlo. Espero poder empezar a dejar atrás este capítulo por fin", expresó Carroll en diálogo con The Sun.

Kevin Adams fue condentado por la agresión sexual de Andy Carroll.

Además, el exjugador pidió que no se difundan fotografías en las que aparezca junto al condenado. Según explicó, no quiere volver a ser asociado visualmente con Adams a raíz de lo ocurrido.

La historia había cobrado notoriedad días antes, cuando Carroll relató el abuso en su autobiografía, Owning It. El episodio ocurrió en 2021, durante su segunda etapa en Newcastle, mientras el futbolista dormía en su casa. El agresor era amigo de su expareja, quien en ese momento se encontraba de viaje.

Andy Carroll nunca fue el mismo tras el tremendo episodio.

De acuerdo con el relato publicado por Carroll, se despertó y echó al hombre de su vivienda. Cuando intentó regresar, el futbolista lo golpeó, lo dejó inconsciente y llamó a la Policía. Los agentes encontraron posteriormente al hombre en brazos de la niñera de los hijos de Carroll.

Adams fue condenado a tres años de prisión y Carroll también declaró ante la Justicia. En su libro, el exjugador contó por primera vez públicamente el impacto que tuvo aquella experiencia en su vida.

"Fui agredido sexualmente, lo confieso. Da miedo incluso pensarlo, y solo unas pocas personas lo sabían hasta ahora", escribió.

Carroll también explicó que tomó la decisión de incluir el episodio en su autobiografía después de hablarlo durante mucho tiempo con su pareja, Lou Teasdale. El futbolista reconoció que inicialmente tuvo dudas sobre si debía contar públicamente lo ocurrido.

"Da miedo hablar de ello, pero me convirtió en la persona que soy hoy. Y si esto ayuda aunque sea a una sola persona, habrá valido la pena", sostuvo.

El exdelantero también describió las consecuencias que el abuso tuvo sobre su vida personal y su carrera profesional. Según contó, el recuerdo del episodio permanecía presente de manera cotidiana y afectaba incluso su capacidad para concentrarse en el fútbol.

"Lo que me sucedió afectó a todos los aspectos de mi vida. Pensaba en ello a diario, lo que me dificultaba concentrarme en cualquier otra cosa, incluido el fútbol", explicó.

Carroll también recordó el momento en que tuvo que declarar ante la Justicia y lo definió como una experiencia "humillante, vergonzosa y absolutamente horrible". Sobre las secuelas del abuso, fue contundente: "El trauma de lo que me pasó no desapareció".