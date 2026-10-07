Aníbal Moreno recibió el alta médica en River: ¿Juega contra Estudiantes de Río Cuarto?

Buenas noticias en River. Aníbal Moreno ya tiene el alta médica y estará a disposición del Leonardo Ponzio para el partido ante Estudiantes de Río Cuarto.

El futbolista tuvo 45 días de inactividad por una discopatía lumbar, pero el particular calendario que afrontó el Millonario (alcanzará los 21 días sin jugar) hizo que solo se perdiera cuatro partidos.

Ahora, el entrenador se enfrenta al dilema de tener que optar entre Moreno y Fausto Vera en el once.

Este último tuvo buenas actuaciones, sobre todo ante Banfield e Independiente Rivadavia, y demostró que se siente más cómodo de volante central.

Pare el partido de este sábado en el Monumental por el Torneo Clausura 2026, todo indica que Vera arrancará de titular y Moreno sumará minutos desde el banco de suplentes.