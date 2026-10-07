Menú
Crónica en vivo

VUELVE

Aníbal Moreno recibió el alta médica en River: ¿Juega contra Estudiantes de Río Cuarto?

Aníbal Moreno ya dejó atrás su discopatía lumbar y estará a las órdenes de Leonardo Ponzio en River Plate.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Buenas noticias en River. Aníbal Moreno ya tiene el alta médica y estará a disposición del Leonardo Ponzio para el partido ante Estudiantes de Río Cuarto.

El futbolista tuvo 45 días de inactividad por una discopatía lumbar, pero el particular calendario que afrontó el Millonario (alcanzará los 21 días sin jugar) hizo que solo se perdiera cuatro partidos.

Ahora, el entrenador se enfrenta al dilema de tener que optar entre Moreno y Fausto Vera en el once.

Este último tuvo buenas actuaciones, sobre todo ante Banfield e Independiente Rivadavia, y demostró que se siente más cómodo de volante central.

Pare el partido de este sábado en el Monumental por el Torneo Clausura 2026, todo indica que Vera arrancará de titular y Moreno sumará minutos desde el banco de suplentes.

Esta nota habla de:
1
Papu Gómez no fue invitado, pero cumplirá una curiosa función en la despedida de Lionel Messi
INSÓLITO

Papu Gómez no fue invitado, pero cumplirá una curiosa función en la despedida de Lionel Messi

2
De Neymar y Ronaldinho a Luis Suárez: los mensajes por la despedida de Messi de la Selección Argentina
EMOCIONANTE

De Neymar y Ronaldinho a Luis Suárez: los mensajes por la despedida de Messi de la Selección Argentina

3
Los campeones del mundo que no estarán en la despedida de Messi de la Selección Argentina
FALTAN ALGUNOS

Los campeones del mundo que no estarán en la despedida de Messi de la Selección Argentina

4
River hoy: Ponzio prepara un cambio obligado y un juvenil de 18 años pica en punta para reemplazar a Almada
MUNDO MILLO

River hoy: Ponzio prepara un cambio obligado y un juvenil de 18 años pica en punta para reemplazar a Almada

5
Las fotos de la emotiva despedida de Messi de la Selección argentina
EXCLUSIVO

Las fotos de la emotiva despedida de Messi de la Selección argentina