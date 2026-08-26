Ante el interés de Manchester City, el DT del Chelsea se refirió al futuro de Enzo Fernández

Ante el interés concreto del Manchester City por contratarlo en el final del mercado de pases, Xabi Alonso se refirió al futuro de Enzo Fernández en el Chelsea.

En la previa del partido del jueves frente a Luton Town, el entrenador fue consultado por la presencia del mediocampista: "Esperamos que participe. Está listo. Está entrenándose muy bien. Es un buen profesional y va a estar involucrado", sostuvo en conferencia de prensa.

Ante una nueva pregunta, esta vez vinculada directamente con su continuidad, el español evitó dar certezas: "Queremos tener el mejor equipo posible y conocemos las cualidades de Enzo. Él lo ha demostrado, y tendremos que esperar. Veremos cómo se desarrollan las cosas".

Manchester City mantiene firme su interés y, según Sky Sports, podría presentar una oferta esta semana. Chelsea habría elevado sus pretensiones hasta los 160 millones de euros.

El interés tiene detrás a Enzo Maresca, quien ya dirigió al argentino en Londres y es el actual DT del City.