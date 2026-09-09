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SIGUE LA POLÉMICA

Antes de jugar de titular por Champions, el presidente del Atlético Madrid habló de Julián Álvarez: "La persona sufre y uno está preocupado"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético Madrid, reconoció que el pase frustrado a Barcelona afectó a Julián Álvarez. El delantero será titular esta tarde ante el Liverpool.

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 El futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid dejó de ser un motivo de preocupación para Enrique Cerezo tras el cierre del mercado de pases. El presidente del Colchonero aseguró que la polémica quedó atrás luego de su pase frustrado a Barcelona.

"Yo le veo bien, lo que pasa es que después de los últimos acontecimientos, pues la verdad que la persona sufre y uno está preocupado, pero yo creo que la recuperación es buena", sostuvo.

"Cuando crea conveniente el míster saldrá a jugar. El caso Julián está cerrado", explicó el máximo dirigente del conjunto español ante los medios presentes.

De esta manera, Cerezo buscó transmitir tranquilidad sobre el presente de la Araña, que viene de recibir numerosas críticas y silbidos por parte de los hinchas.

Ambas declaraciones se produjeron en Liverpool, donde Atlético de Madrid se prepara para su debut de esta tarde en la Champions League. Finalmente, el delantero argentino será titular.

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