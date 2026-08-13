Arde San Lorenzo: la barra visitó al plantel y le dejó un claro mensaje

Desde que arrancó el segundo semestre del año, San Lorenzo recibió varios golpes duros. Tras la eliminación temprana de la Copa Argentina, el Ciclón ganó apenas uno de los cuatro partidos que jugó en el Torneo Clausura 2026 y está último en la Zona B.

Para colmo de males, el pasado fin de semana perdió el clásico frente a Huracán en el Nuevo Gasómetro, algo que había sucedido una sola vez hace 25 años y que terminó de caldear los ánimos.

En ese contexto complicado, la barrabrava se presentó en el entrenamiento de esta mañana, le hizo una serie de exigencias al plantel y bajó un claro mensaje.

Según trascendió, alrededor de 50 integrantes del colectivo conocido como La Gloriosa Butteler tuvieron una reunión con los jugadores y, si bien pusieron sobre la mesa la situación institucional que viene de arrastre, consideraron que la caída frente al Globo fue una falta de respeto a la historia.

En esa línea, le pidieron al grupo que tenga más actitud, a los juveniles que tomen dimensión del lugar que ocupan y a los capitanes, Nicolás Tripicchio y Alexis Cuello, una lista para mañana con los nombres de quienes sientan que no quieren permanecer en la institución.

Además, y de acuerdo con esa última petición, los hinchas pusieron al tanto de todo a Néstor Gorosito y le demandaron que dejara de tener en cuenta a todos aquellos que aparecieran dentro del listado.

Por lo pronto, San Lorenzo continuará con la preparación de cara al duelo del próximo sábado en el que recibirá a Unión de Santa Fe por la fecha 5 del campeonato local.