Arde San Lorenzo: la gente pidió "que se vayan todos" en la dura derrota ante Defensa y Justicia

Tener hinchas visitantes suele ser una buena noticia en la actualidad, aunque eso no le sucedió a San Lorenzo esta tarde en Florencio Varela.

En medio de un presente complicado, 5000 simpatizantes del Ciclón se trasladaron al Estadio Norberto Tito Tomaghello con expectativas. Sin embargo, su equipo volvió a decepcionar y perdió 3-0 frente al Halcón por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.

Tras recibir dos goles sobre el final del primer tiempo, la paciencia se acabó y la parcialidad azulgrana estalló de bronca. De hecho, un grupo de personas se agolpó contra una reja para insultar al presidente del club, Marcelo Culotta, que se encontraba mirando el encuentro junto a otros allegados.

Mucho enojo de los hinchas de San Lorenzo en Florencio Varela en la derrota parcial 0-3 con Defensa y Justicia en el #TorneoClausura.



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Inmediatamente, el grito de guerra no se hizo esperar y se escuchó en toda la cancha: "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo".

"QUE SE VAYAN TODOS".



Repudio de los hinchas de San Lorenzo a los dirigentes en Varela tras el 0-3 del primer tiempo. pic.twitter.com/Hl3ok8SF2A — Mundo Azulgrana (@MundoAzulgrana) October 3, 2026

Solo en este campeonato, el Cuervo perdió el clásico ante Huracán, también cayó con Boca y lleva tres partidos sin ganar. Actualmente está afuera del top 8 en la Zona B y en la tabla anual marcha vigésimo.

Qué dijo Insúa tras el partido

En conferencia de prensa, Rubén Darío Insúa no se mostró sorprendido por este presente y se mostró esperanzado de cara a los compromisos que San Lorenzo tendrá en las próximas semanas.

"Es un cóctel no demasiado agradable. Uno tiene que aceptar la realidad y, después, saber cambiarla y nosotros vinimos para eso. Sabíamos que no iba a ser sencillo y por eso no me llama la atención todo lo que está ocurriendo, pero todavía quedan cinco partidos en los que tendremos que ver si el equipo puede mejorar, progresar y desarrollar en el campo todo lo que se entrena", comenzó.

Por otra parte, el Gallego fue consultado sobre el sentimiento de los hinchas y afirmó que sus dirigidos deben "acostumbrarse" a la presión.

"A la gente no hay que meterla en el medio. Nosotros tenemos que ganar. Tenemos que jugar mejor que el contrario y ganar porque, hasta ahora, no conozco ninguna faceta en el fútbol que sea mejor que esa. El equipo no tiene que sentir la presión por la impaciencia de la gente, deben acostumbrarse", sostuvo.