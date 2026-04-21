Argentina quiere robarle a España a Carlos Diez

El reciente título del Real Madrid en la UEFA Youth League no solo consolidó la hegemonía blanca en Europa, sino que puso bajo el foco principal a su gran referente: Carlos Diez. El joven volante de 18 años, nacido en España pero con nacionalidad argentina por ascendencia familiar, se posiciona como uno de los proyectos más interesantes del Viejo Continente.



El perfil del capitán merengue

Diez es el líder futbolístico y espiritual del conjunto madrileño, donde porta la cinta de capitán con una autoridad impropia para su edad. Su capacidad para distribuir el juego y su despliegue físico lo han convertido en una pieza inamovible. Actualmente, los especialistas españoles lo señalan como el próximo gran volante central de la Casa Blanca, destacando su visión de juego y su precisión para romper líneas con el primer pase.

La estrategia de captación de la Selección Argentina

La actuación del mediocampista en la fase final del certamen continental terminó de convencer a los captadores de la AFA. Al igual que sucedió con Alejandro Garnacho y Nico Paz, en el predio de Ezeiza mantienen un seguimiento exhaustivo sobre su evolución.

A pesar de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) lo tiene en su radar para las categorías juveniles, su vínculo legal con Argentina abre una ventana de oportunidad que el staff técnico de la Selección Argentina no quiere dejar pasar. El perfil de Diez encaja perfectamente en el modelo de "jugador total" que busca la Albiceleste: un volante central con gran capacidad de marca, liderazgo en el vestuario y proyección inmediata a la Primera División.