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¿SERÁ?

Ariel Holan analizó las elecciones de Independiente y no descartó volver: "Lo evaluaría..."

El exentrenador del Rojo brindó una entrevista en la que se refirió a los comicios que se celebrarán proximamente y dejó la puerta abierta sobre un posible regreso.

Edelmiro Balmaceda
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Más allá de algunos grises, el de Ariel Holan debe ser uno de los últimos ciclos exitosos de Independiente, tanto en cuanto al juego como también a nivel de resultados. Por eso, cada vez que aparece una oportunidad, su nombre suena fuerte en una mitad de Avellaneda.

En ese sentido, el Profe brindó una entrevista en la que, consultado al respecto, reconoció que tuvo contactos con la actual dirigencia para charlar sobre un eventual regreso al club en el que dirigió entre 2017 y 2019.

"Siempre he hablado, aun con esta directiva. Con los dirigentes que están y los que no", confesó en diálogo con ESPN.

A su vez, completó: "Yo quiero un proyecto. Si viene un directivo y me dice: ‘¿Querés ser el entrenador?' y el proyecto está, lo evaluaría y lo aceptaría".

Por otra parte, y ya con el clima electoral en el aire, al entrenador le preguntaron si le gustaría ser presidente de la institución e hizo hincapié en que, de tomar esa decisión, tiene que prepararse.

"Para los roles y funciones uno se tiene que preparar. Para ser entrenador, me capacité 15 años con videoanálisis, fui ayudante de campo, etc. Si me imagino siendo presidente, me tendría que preparar de igual forma", sostuvo.

Además, Holan adelantó que irá a votar junto con su familia y consideró que Independiente necesita "una reorganización", al margen de los candidatos.

"Va a haber elecciones y quiero lo mejor para la institución. Voy a analizar los proyectos y voy a ir a votar junto a mi familia. Independiente necesita un proyecto de club, una reorganización. Eso es lo que hay que votar. Es una buena oportunidad para que los candidatos muestren sus proyectos y que el socio pueda elegir", concluyó.

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