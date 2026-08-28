Arrancó la era Ponzio en River: qué equipo tiene en mente para visitar a Banfield

River atravesó horas turbulentas después de la eliminación en la Copa Sudamericana, con la renuncia de Eduardo Coudet como director técnico como consecuencia directa. El Chacho dio los motivos de su salida en conferencia y el presidente Stefano Di Carlo confirmó que el cargo quedará ocupado de manera interina por Leonardo Ponzio, que ya dirigió su primera práctica. Ahora es momento de cambiar el chip, porque se viene otro partido clave ante Banfield.

Desde las 15:00 del domingo, el Millonario visitará al Taladro por la séptima fecha del Torneo Clausura en el Estadio Florencio Sola, donde habrá público visitante tras la venta de entradas a un precio muy elevado. El nuevo cuerpo técnico sabe que no hay mucho tiempo para trabajar, pero reconoce que la imagen dejada frente a Independiente Santa Fe, sobre todo en el primer tiempo, es lo que se pretende a futuro.

Leonardo Ponzio dirigió su primera práctica en River.

El primer día de la era Ponzio en River

Tras las palabras del presidente y la despedida oficial del Chacho, los jugadores fueron citados a entrenar en el predio de Cantilo, a pocos metros del Monumental, donde tuvieron el primer encuentro con Leo. Allí fue recibido gratamente por haber sido compañero de plantel de varios de los actuales, como Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Rafael Santos Borré, Sebastián Driussi y Tomás Galván, con quienes mantiene una buena relación.

El rosarino de 44 años comandó la práctica en la Cancha 6, a orillas del Arroyo Medrano, con Marcelo Escudero y Christian Manfredi como ayudantes. La intención era hacerlo en el Monumental, pero se cambió de lugar para cuidar el césped. Una vez terminados los ejercicios, los futbolistas volvieron al club para bañarse -en Cantilo todavía no están listas las obras de las duchas- y quedaron citados para las 10:30 en el predio de Ezeiza.

¿Qué equipo tiene en mente Ponzio?

Por el momento no dejó indicios sobre su manera de jugar ni sobre quiénes serán sus elegidos, pero se espera que no haya una modificación mayor a lo que se venía viendo. En el arco está todo dicho y la defensa tampoco tendría movimientos de piezas, ya que el Chino es respaldado más allá de su última actuación. El mediocampo es donde puede aparecer la incógnita: se sabrá si juega con doble 5 o no, aunque por ahora seguiría igual. En el ataque, también hay dos fijas.

La probable formación de River ante Banfield

Ponzio todavía tiene un par de entrenamientos por delante para afilar la mirada y empezar a planificar el once que visitará al Sur. Podría ser: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván o Joaquín Freitas, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.