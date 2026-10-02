Arranque complicado de Colapinto en Malasia: tendrá 15 puestos de penalización

Franco Colapinto tuvo un muy complicado inicio en el Gran Premio de Bahréin, que se lleva a cabo en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia, al finalizar decimonoveno y vigésimo segundo en las primeras dos prácticas libres que se llevaron a cabo este viernes.

Además, recibió una penalización de 10 posiciones por haber cambiado su motor de combustión interna. Se suma a la sanción de cinco lugares por el accidente que en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde generó un triple abandono tras impactar con el británico Lando Norris de McLaren y con su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly.

De esta forma, Colapinto largará el domingo con un retraso de 15 posiciones con respecto al puesto que obtenga en la clasificación que se desarrollará este sábado.

Flojo desempeño en los entrenamientos

En la primera práctica libre Colapinto registró un tiempo de 1:40,531, para quedar en decimonoveno lugar a poco más de tres segundos y del líder, que fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). El cuatro veces campeón del mundo giró en 1:37,520, para sacarle 383 milésimas a su escolta, que fue el británico George Russell (Mercedes).

En la segunda práctica libre, Colapinto terminó en la última posición con un registro de 1:43,391, mientras que el primer lugar quedó en manos del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) gracias a su vuelta de 1:37,528.

En el segundo puesto, a solo 99 milésimas, quedó el francés Isack Hadjar (Red Bull), mientras que el top 5 fue completado por Norris, Verstappen y el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

La actividad en el Gran Premio de Bahréin, que se lleva a cabo en Malasia debido a la guerra en Medio Oriente, continuará este sábado con la práctica libre 3 y la clasificación, que están programadas para la 1:30 y las 5 de la madrugada respectivamente.