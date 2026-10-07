Arruabarrena mira a un juvenil de Boca que todavía no debutó y ya pide pista en Primera

Rodolfo Arruabarrena empieza a ampliar el abanico de juveniles que tiene en cuenta para el primer equipo de Boca Juniors. En ese proceso apareció Lautaro Mendieta, un mediocampista de 20 años que durante septiembre recibió por primera vez una convocatoria para un partido de Primera.

El volante fue citado para el encuentro ante Central Córdoba de Santiago del Estero, aunque finalmente no ocupó un lugar en el banco de suplentes. De todos modos, su inclusión en la lista significó un paso importante para un futbolista que todavía no tuvo su debut oficial en la máxima categoría.

Mendieta es uno de los habituales integrantes de la Reserva dirigida por Mariano Herrón y se desempeña principalmente como interior derecho. Sin embargo, su repertorio le permite ocupar otras posiciones: puede retrasarse para actuar como mediocampista central o adelantarse y asumir funciones más cercanas al enganche.

Esa versatilidad es uno de los aspectos que le permiten aparecer como una alternativa para el cuerpo técnico. Su evolución en Reserva hizo que comenzara a ser observado más de cerca y ahora dio el primer paso hacia el plantel profesional.

El partido en el que Mendieta se destacó en Reserva

Uno de los momentos más destacados del mediocampista durante la temporada se produjo en agosto, cuando Boca se impuso 3-2 ante Estudiantes en La Plata.

Mendieta fue protagonista en ese encuentro y convirtió uno de los tantos del equipo. Herrón decidió adelantar su posición durante el segundo tiempo y el juvenil respondió con un remate desde media distancia para encontrar la red.

La actuación reflejó una característica que puede resultar atractiva para Arruabarrena: además de colaborar en la elaboración, Mendieta tiene capacidad para llegar a posiciones ofensivas y aportar goles.

Arruabarrena y la apuesta por los juveniles de Boca

La aparición de Mendieta se suma a la política que viene llevando adelante el entrenador, quien durante los últimos meses también les dio oportunidades a otros futbolistas surgidos de las inferiores, entre ellos Leonel Flores y Facundo Herrera.

La intención es contar con mayores alternativas dentro del plantel y, al mismo tiempo, encontrar soluciones en las divisiones juveniles ante las exigencias de la temporada. Las lesiones y la cantidad de partidos obligaron al cuerpo técnico a ampliar la nómina de jugadores disponibles.

En ese escenario, el mediocampista de 20 años busca ganarse un lugar. La convocatoria ante Central Córdoba fue el primer reconocimiento concreto de Arruabarrena, aunque ahora el objetivo será transformar esa consideración en una oportunidad dentro de la cancha.

Mendieta tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2030, por lo que el club cuenta con margen para acompañar su crecimiento. El próximo desafío para el juvenil será demostrar en Reserva que está preparado para dar el salto y convencer al entrenador de que puede tener sus primeros minutos en Primera.