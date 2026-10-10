Arruabarrena confirmó que Paredes sería baja en Boca ante Vasco da Gama: "Está descartado"





La lesión de Leandro Paredes encendió las alarmas en Boca Juniors después del empate 2-2 ante Instituto de Córdoba por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Con la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama en el horizonte, Rodolfo Arruabarrena anticipó que el capitán tendría muy pocas posibilidades de jugar el próximo martes.

"Supongo que para el martes está descartado", aseguró el entrenador durante la conferencia de prensa posterior al encuentro disputado en el estadio Mario Alberto Kempes.

PAREDES, REEMPLAZADO EN BOCA %uD83D%uDEA8%uD83D%uDC40 Tras ingresar en el complemento, el capitán Xeneize sintió una molestia y le dejó su lugar a Ascacíbar. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max %uD83D%uDC49 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports https://t.co/Fqf5aKrNbp — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 10, 2026

La posible baja del mediocampista representa una preocupación para el Xeneize, que deberá afrontar un compromiso decisivo sin uno de sus principales referentes. El propio Arruabarrena reconoció el impacto de la lesión y lamentó la situación del futbolista.

"Lo único que lamentamos es la lesión de Lea", expresó el técnico, quien luego destacó la importancia del capitán dentro del grupo.

El peso de Paredes en el equipo, según Arruabarrena

Además de su aporte futbolístico, Paredes ocupa un lugar central en la estructura de liderazgo de Boca. Por eso, el entrenador hizo hincapié en lo que significa su ausencia para el plantel.

"Leandro es nuestro capitán y sabemos todos lo que genera para el grupo", sostuvo Arruabarrena. Y agregó: "Hemos perdido al capitán, al líder".

Pese a la preocupación, el director técnico transmitió confianza en los jugadores que pueden asumir la responsabilidad en caso de confirmarse la baja del mediocampista. "Tenemos con qué suplantarlo, aunque con otras características", afirmó.

"SE TIENE QUE HACER LOS ESTUDIOS" %uD83D%uDEA8%uD83D%uDD35%uD83D%uDFE1 Consultado por la salida de LEANDRO PAREDES, Rodolfo Arruabarrena sembró preocupación en BOCA de cara a la ida ante Vasco Da Gama. %uD83D%uDDE3%uFE0F"Por las caras, supongo que ya está DESCARTADO para el martes", declaró el Vasco. #LPFxTNTSports https://t.co/eghH6jsxSP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 10, 2026

Quiénes podrían reemplazar a Paredes en Boca

De cara al partido frente a Vasco da Gama, Arruabarrena también dejó algunas pistas sobre las alternativas que maneja para reorganizar el mediocampo.

"Ha jugado Alarcón, Delgado terminó bien y tuvo minutos Ascacibar", explicó el entrenador, al mencionar a los futbolistas que podrían tener protagonismo en el próximo compromiso.

En esa línea, el Vasco se mostró confiado en las opciones disponibles: "Podemos armar un buen mediocampo".

Sin embargo, también advirtió que el equipo deberá respaldar esas posibilidades con una buena actuación en el campo de juego. "Una cosa es hablarlo y otra el martes demostrarlo", señaló.

Mientras Boca prepara el duelo de semifinales, la atención estará puesta en la evolución de Paredes y en la decisión del cuerpo técnico sobre cómo cubrir su posible ausencia en un partido clave para las aspiraciones internacionales del Xeneize.