Arruabarrena define al reemplazante de Paredes: el probable equipo de Boca ante Vasco da Gama

Boca Juniors afronta una semana decisiva en la Copa Sudamericana y deberá resolver una baja sensible para el primer duelo ante Vasco da Gama. La lesión muscular de Leandro Paredes encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena, que ya analiza alternativas para cubrir la ausencia del capitán en el partido de ida de las semifinales, que se jugará este martes a las 21.30 en La Bombonera.

El plantel retomó los entrenamientos este domingo, después del empate 2 a 2 frente a Instituto en Córdoba, por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Los futbolistas realizaron trabajos regenerativos en el gimnasio y en una de las canchas auxiliares del predio de Ezeiza, mientras el entrenador dosificó las cargas para evitar nuevas bajas antes del compromiso internacional.

Aunque el equipo tendrá una última prueba de fútbol este lunes, algunos puestos empiezan a definirse. Álvaro Montero será el arquero y la defensa estaría integrada por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco, quien se mantiene como una pieza fija desde la llegada del Vasco al banco xeneize.

La principal incógnita pasa por la mitad de la cancha. Williams Alarcón aparecía como una opción natural para sustituir a Paredes, pero Carlos Palacios habría tomado la delantera en la consideración del entrenador. El chileno se movería unos metros más adelante, con la responsabilidad de organizar los ataques, encontrar espacios entre líneas y conectar el mediocampo con los delanteros.

Con ese planteo, Boca se perfila para utilizar un esquema 4-2-3-1. Milton Delgado y Santiago Ascacíbar compartirían las tareas de recuperación y equilibrio en la zona central, mientras que Leonel Flores aportaría velocidad y desequilibrio por una de las bandas.

La otra disputa se concentra en el sector ofensivo: Sebastián Villa y Ángel Romero compiten por un lugar en la formación inicial. En el centro del ataque estará Miguel Merentiel, quien llega con confianza después de marcar el gol que selló el 2-2 ante Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes.

El ensayo de este lunes será determinante para despejar las últimas dudas, aunque el cuerpo técnico ya trabaja sobre una estructura que buscará sacar ventaja en el primer partido de la serie frente al conjunto brasileño.

El probable equipo de Boca vs. Vasco da Gama

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Carlos Palacios, Sebastián Villa o Ángel Romero; Miguel Merentiel.