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Arruabarrena hace cambios: los titulares de Boca que descansarían ante Platense

El Vasco Arruabarrena planea darle descanso a varios titulares de Boca Juniors de cara al partido con Platense, por el Torneo Clausura.

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 Debido al calendario apretado de Boca, Rodolfo Arruabarrena planea dosificar esfuerzos y por eso, este sábado ante Platense, guardaría a algunos titulares de cara a la revancha en Paraguay ante Deportivo Recoleta.

Miguel Merentiel, Lautaro Di Lollo y Leandro Lozano podrían ser tres de los titulares que descansen ante el Calamar. A ellos se le podría sumar Lautaro Blanco.

El atacante uruguayo viene de actuaciones flojas y de estar lejos del gol, aunque la falta de un reemplazante natural lo mantuvo entre los once, pero Enner Valencia todavía no está para ir de arranque. Habrá que ver si el DT les da 45 minutos a cada uno o si elige dejar a la Bestia en el banco y salir sin un delantero centro.

En defensa, Di Lollo podría dejarle su lugar a Nicolás Figal; y Lozano podría salir para que vuelva a jugar Dylan Gorosito. Si Blanco también descansa, su lugar sería para Malcom Braida.

La otra duda es con Tomás Aranda y Leonel Flores, ya que Alan Velasco y Sebastián Villa podrían reemplazarlos.

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