Arruabarrena le pidió a Flores un cambio drástico en su vida para seguir brillando en Boca

Rodolfo Arruabarrena quedó muy conforme con el presente de Leonel Flores después de la goleada de Boca Juniors por 3 a 0 ante Unión de Santa Fe en La Bombonera. El juvenil fue una de las grandes figuras del partido al marcar dos goles, pero el entrenador también reveló una preocupación particular: quiere que el delantero reduzca el tiempo que demora en llegar a los entrenamientos.

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Consultado por LEONEL FLORES y su gran momento, RODOLO ARRUABARRENA contó la situación que le gustaría cambiar en BOCA.



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El Vasco contó que Flores actualmente vive en Beccar y que debe realizar un viaje de aproximadamente una hora y media para llegar al predio. Por ese motivo, considera que sería conveniente que el futbolista se instale más cerca del lugar donde trabaja diariamente con el plantel.

"Te voy a ser sincero, Leo vive en Beccar y se hace en una hora y media. Me rompe las pelotas que no viva acá en Puerto Madero", expresó Arruabarrena después del triunfo ante Unión.

El técnico explicó que la intención es encontrar una solución para que el atacante pueda descansar más y tenga un traslado mucho más corto: "Creo que lo van a solucionar, para que tenga 25 minutos nomás para entrenar y esté más descansado".

Arruabarrena pidió calma por el crecimiento de Flores

Más allá de la cuestión logística, Arruabarrena destacó el modo en que Leonel Flores está afrontando su explosiva aparición en Primera. El juvenil no solo se ganó un lugar en Boca, sino que además recientemente tuvo su debut con la Selección Argentina.

Para el entrenador, una de las principales virtudes del atacante es que mantiene los pies sobre la tierra pese al crecimiento de su exposición.

"Ha aprovechado las oportunidades. Lo que siento yo y lo que he hablado es que tiene los pies sobre la tierra", sostuvo el técnico.

Arruabarrena también contó que mantiene conversaciones con el representante del futbolista para que lo acompañe y lo proteja en esta etapa, especialmente por la atención que comenzó a recibir después de sus buenas actuaciones.

"Se acerca mucha gente", advirtió el entrenador, quien remarcó que Flores debe manejar con cuidado todo lo que implica su creciente exposición pública.

El mensaje de Arruabarrena después del doblete

El entrenador de Boca también se ocupó de bajar las expectativas pese al gran momento que atraviesa el equipo. Después de la victoria ante Unión, evitó hablar de objetivos cumplidos y dejó una frase contundente: "No hemos ganado nada".

Sobre Flores, en tanto, lo definió como un futbolista "con hambre, con ganas" y resaltó el acompañamiento que recibe de su familia.

Arruabarrena entiende que todavía tiene un amplio margen de crecimiento y que deberá atravesar un proceso de aprendizaje mientras se adapta a las exigencias del fútbol profesional.

"Tiene mucho más para crecer, así como él y los demás chicos de Boca Predio", concluyó el entrenador, que busca cuidar al juvenil mientras su nombre gana cada vez más protagonismo en Boca y en la Selección Argentina.