Arturo Vidal defendió a Cristiano Ronaldo y criticó a todo Portugal: "Es una vergüenza..."

Ayer por la tarde, Portugal derrotó como visitante a Dinamarca y obtuvo un triunfazo en la Nations League . Pese a eso, las repercusiones sobre el escándalo con Cristiano Ronaldo no se atenuaron.

Tanto es así que la polémica que se generó luego de que el Bicho dejara la concentración de la Seleção das Quinas sumó una nueva opinión: la de Arturo Vidal.

A través de sus redes sociales, el Rey Arturo fue tajante y consideró que "es una vergüenza" todo lo que sucedió con CR7.

"Es una vergüenza. Un jugador que está entre los cuatro mejores de la historia, es muy feo que salga así", lanzó.

En la misma línea, aseveró: "Cristiano está en todo su derecho de hacer lo que él quiera, porque lo que él le ha hecho al fútbol y a la selección de Portugal es llevarla a otro nivel".

Por otra parte, el futbolista de 39 años criticó al entrenador del seleccionado europeo, Jorge Jesús, por contar cuál fue el motivo de la discusión.

"Que después el entrenador salga a decir eso... creo que lo deja muy mal parado. Se equivoca mucho", manifestó el volante de Colo Colo.

Además, Vidal ratificó su banca para el artillero luso y pidió "cuidarlo" por todo lo que le dio a Portugal.

"Todo mi apoyo a Cristiano. Es extraordinario en lo que hace. Hay entrenadores que no respetan. A Cristiano hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Puso a Portugal entre las mejores selecciones del mundo", cerró.

%u203C%uFE0F Arturo Vidal sale en defensa de Cristiano Ronaldo:



"Muy feo lo que le hicieron en la selección y muy feo lo del técnico también. A Cristiano hay que cuidarlo, porque es uno de los mejores de la historia". pic.twitter.com/BkLMk09WW1 — Arielipillo (@ArielipilloPlus) October 2, 2026

Jorge Jesús volvió a la carga tras la victoria ante Dinamarca

Luego de llevarse los tres puntos de Copenhague, el estratega de 72 años se mostró inflexible y destacó el apoyo de los jugadores.

"Llevo muchos años en el fútbol y sé que no hice nada que debería haber causado que las cosas fueran diferentes", subrayó.

A su vez, enfatizó: "Tengo un grupo que cree en mis ideas. Y como poseen mucha calidad individual, las cosas resultan más fáciles. Si eso significa tener al grupo en el bolsillo, entonces lo tengo, porque van de la mano conmigo y con mis ideas".