Tarotista predijo lo que sucederá con Boca ante San Pablo por Copa Sudamericana

Hoy se juega el duelo entre Boca Juniors y San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y hay mucha ansiedad en Bandsen 805, porque ven cierto funcionamiento del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena que motiva y como en cada cotejo, en medio de un mar de especulaciones, siempre es bueno confiar en las predicciones de tu tarotista de confianza y "Astrotarot", como se denomina en X (ex Twitter), siempre tiene la posta.

Walter Lavalle dio su habitual pronóstico sobre lo que puede suceder con el Xeneize en La Bombonera. "El partido de hoy lo veo muy positivo para Boca", dijo en primera medida, al lanzar las cartas sobre la mesa, no sin antes aclarar que también habrá contratiempos para el equipo de Rodolfo Arruabarrena: "Aunque no veo muy finos a los delanteros, sí veo bien al resto del equipo en general, 5 de bastos... ¡cuidado!"

Walter Lavalle dio su habitual pronóstico y vaticinó un triunfo del Xeneize."El partido de hoy lo veo muy positivo para Boca", manifestó. "Aunque no veo muy finos a los delanteros, sí veo bien al resto del equipo en general, 5 de bastos... ¡cuidado!", agregó.

Una de las cosas que advirtió al Vasco es sobre el estado físico de los futbolistas. "Las lesiones pueden aparecer el día de hoy, el emperador, también conocido, en mi estilo con "Saturno" advierte que las limitaciones físicas van a seguir apareciendo con el 10 de espadas arriba del emperador", resaltó.

En referencia a esa cuestión, Boca no podrá contar con Ayrton Costa, Malcom Braida y Milton Delgado, quienes tienen diferentes dolencias físicas.

Por último, Astrotarot aseguró que el club de la Ribera no estará tan cómodo de cara al cotejo de vuelta. "Más allá de eso, el rival no presenta un gran obstáculo. Creo que Boca ganará este partido, dejando alguna duda para el partido de vuelta. Veremos", cerró.