Atención, Colapinto: la Fórmula 1 anunció cambios de último minuto antes del Gran Premio de España

Franco Colapinto tuvo un buen sábado y, después de hacer una gran clasificación, largará desde el noveno lugar en el Gran Premio de España de la Fórmula 1.

Pero cuando parecía que todo estaba definido de cara a la carrera que mañana a las 10:00 tendrá lugar en el Madring de la capital ibérica, la máxima categoría anunció cambios en la grilla.

Es que, tras el análisis de los comisarios, dos pilotos recibieron sanciones y provocaron modificaciones en la parrilla de salida: Carlos Sainz y Lance Stroll.

La cita en su casa no viene siendo nada positiva para el piloto de Williams. Hoy no logró superar la Q1 y, para colmo de males, perdió tres puestos por obstaculizar a Valtteri Bottas en las curvas 6 y 7. En definitiva, partirá en la vigésima colocación.

Carlos Sainz has been handed a grid penalty for the Spanish Grand Prix after a Qualifying infringement



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Por otro lado, el canadiense ni siquiera marcó un tiempo con su Aston Martin y, debido a que la escudería metió mano en el auto, recibió un castigo de 40 puestos. Sin embargo, como los números no dan, saldrá en el último lugar.

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