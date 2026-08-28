Atento Boca: llegó una oferta desde México por Kevin Zenón

Kevin Zenón corre de atrás en la consideración de Rodolfo Arruabarrena en Boca, aunque sí suele ocupar un lugar en el banco de suplentes. En medio de ese contexto, Atlas presentó una oferta para llevárselo en este mercado de pases.

Desde México ofrecieron un préstamo por un año con opción de compra, algo que el Xeneize podría aceptar y está abierto a negociar.

Además, desde Atlas incluyeron una cláusula para que sea obligatoria si se cumplen ciertos objetivos durante su estadía, lo que fue visto con buenos ojos por la dirigencia.

Lo cierto es que, tras recibir la propuesta, Boca hizo una contraoferta con la intención de concretar la operación.

El club pidió aumentar el monto de la opción/obligación de compra para que la cifra que ingresaría se acerque a lo pretendido y ahora falta la respuesta del conjunto mexicano.