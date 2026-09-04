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MERCADO DE PASES

Atento Boca: Zenón está a un paso de irse a México

Un equipo de México avanzó por Kevin Zenón y se encamina su salida de Boca Juniors en este mercado de pases.

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Kevin Zenón se iría de Boca en las próximas horas. El volante ofensivo está próximo a convertirse en nuevo refuerzo de Atlas de México en este mercado de pases.

El equipo dirigido por Hernán Crespo, que está interesado en el futbolista hace tiempo, mejoró las condiciones propuestas la semana pasada y avanzó en las negociaciones con el Xeneize para quedarse con sus servicios a préstamo por un año.

El punto a tener en cuenta es que la operación contempla una opción de compra del 60% del pase que se convertirá en obligatoria en caso de que Zenón cumpla ciertos objetivos.

Si bien las partes todavía no alcanzaron un acuerdo total, las charlas se encaminan hacia buen puerto y las próximas horas pueden ser claves para definir el futuro del jugador.

El mediocampista ya le dio al club el visto bueno y está a un paso de cambiar de aires.

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