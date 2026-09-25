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¿SANCIONADO?

Atento Enzo Fernández: Manchester City fue declarado culpable en más de 100 cargos

El Manchester City fue declarado culpable en más de 100 cargos por irregularidades financieras y quedó expuesto a sanciones.

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El Manchester City fue hallado culpable en 114 de 115 cargos y enfrenta posibles sanciones de la Premier League

La investigación por presuntas irregularidades financieras entre 2009 y 2018 terminó con una resolución adversa para el City, aunque todavía resta definir la sanción. 

Los castigos pueden contemplar multas, quita de puntos, pérdida de títulos y hasta la expulsión de la máxima categoría inglesa.

La liga inglesa cuestionó la entrega de información financiera y datos vinculados con pagos a futbolistas y entrenadores, además de señalar supuestos incumplimientos de las normas de Fair Play financiero de UEFA y de las reglas de rentabilidad y sostenibilidad del torneo. 

El expediente comenzó a tomar forma tras una investigación de cuatro años y las acusaciones fueron formalizadas en febrero de 2023. Por su parte, el conjunto inglés prevé apelar la resolución actual, por lo que todavía se deberá esperar por una definición.

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