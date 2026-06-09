Atentos: Boca está interesado en Jhohan Romaña

A la espera de la firma de Rodolfo Arruabarrena, Boca piensa en el mercado de pases y una de las posiciones a reforzar es la defensa. En ese contexto, uno de los apuntados es Jhohan Romaña, una de las figuras de San Lorenzo.

El zaguero central, cuyo contrato con el Ciclón se termina el próximo 31 de diciembre, es del gusto del Xeneize.

Además, en Boca no ven con malos ojos su llegada teniendo en cuenta que Lautaro Di Lollo podría ser vendido en este mercado.

Debido a esto, ya levantaron el teléfono y se comunicaron con el Ciclón para saber la situación del futbolista. Su salida será difícil porque no buscan desprenderse de uno de sus referentes.

Romaña viene de ser uno de los puntos más destacados en San Lorenzo. En lo que va del año, disputó 21 encuentros y solo estuvo ausente dos partidos por lesión.