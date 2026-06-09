Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

MERCADO DE PASES

Atentos: Boca está interesado en Jhohan Romaña

Boca Juniors busca reforzar la zaga central y tiene en carpeta a Jhohan Ronaña. San Lorenzo está atento.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

 A la espera de la firma de Rodolfo Arruabarrena, Boca piensa en el mercado de pases y una de las posiciones a reforzar es la defensa. En ese contexto, uno de los apuntados es Jhohan Romaña, una de las figuras de San Lorenzo.

El zaguero central, cuyo contrato con el Ciclón se termina el próximo 31 de diciembre, es del gusto del Xeneize.

Además, en Boca no ven con malos ojos su llegada teniendo en cuenta que Lautaro Di Lollo podría ser vendido en este mercado. 

Debido a esto, ya levantaron el teléfono y se comunicaron con el Ciclón para saber la situación del futbolista. Su salida será difícil porque no buscan desprenderse de uno de sus referentes.

Romaña viene de ser uno de los puntos más destacados en San Lorenzo. En lo que va del año, disputó 21 encuentros y solo estuvo ausente dos partidos por lesión.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

3
El Indio Solari y la mirada de la astrología: cómo interpretaron su carta natal tras su fallecimiento
Noticias

El Indio Solari y la mirada de la astrología: cómo interpretaron su carta natal tras su fallecimiento

4
El origen futbolero del apodo del Indio Solari: la historia detrás de un nombre que nació en una cancha
Noticias

El origen futbolero del apodo del Indio Solari: la historia detrás de un nombre que nació en una cancha

5
El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes
Noticias

El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes

Últimas noticias de Boca