Atentos: cómo está el campo de juego en Rosario para Boca vs. Racing tras la lluvia

Durante la mañana comenzó la lluvia en Rosario y las primeras horas de este domingo mantuvieron en vilo a los hinchas de Boca y Racing, que se enfrentarán en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Las precipitaciones y las ráfagas sostenidas de viento marcaron un clima de tormenta durante gran parte del día, aunque con el correr de las horas la intensidad del agua comenzó a ceder de forma paulatina.

Ahora, el cielo luce más calmo, aunque se lo ve gris y da a pensar que la lluvia podría volver.

A pesar del temporal que se fue extendiendo desde la noche, las condiciones del campo de juego son óptimas. El césped resistió sin inconvenientes el mal clima acumulado.

Así está el Gigante de Arroyito. BOCA - RACING pic.twitter.com/YD9b4HKOSl — Augusto Cesar (@Augustocesar22) September 27, 2026

Además, el alivio se completa con el pronóstico del Servicio Metereológico Nacional, que no preve nuevas precipitaciones para el momento exacto del inicio del partido.