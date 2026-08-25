Atentos: el central que juega en Europa que Boca tiene en carpeta

Si no prospera la búsqueda de Francisco Álvarez, el defensor de Argentinos Juniors que Rodolfo Arruabarrena tiene como prioridad en la lista de refuerzos, Nehuén Pérez es la alternativa que Boca analiza para reforzar la zaga central en este mercado de pases.

El jugador del Porto perdió lugar en la consideración del equipo portugués después de una lesión y en el Xeneize no descartan sondearlo.

En las primeras tres fechas de la Primeira Liga sumó minutos en todas, aunque solamente fue titular en una oportunidad.

Boca considera al zaguero del Bicho como la primera opción, aunque su llegada es difícil: tiene una cláusula de salida cercana a los siete millones de dólares y en el Xeneize evalúan si realizar una oferta.

Ese escenario llevó a la dirigencia a mirar otras opciones. Pérez, de pasado en Atlético Madrid y Udinese (entre otros clubes de Europa), aparece como una alternativa más accesible.