Menú
Crónica en vivo

MERCADO DE PASES

Atentos: el central que juega en Europa que Boca tiene en carpeta

Boca Juniors busca alternativas para reforzar la zaga central antes del final del mercado de pases.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

 Si no prospera la búsqueda de Francisco Álvarez, el defensor de Argentinos Juniors que Rodolfo Arruabarrena tiene como prioridad en la lista de refuerzos, Nehuén Pérez es la alternativa que Boca analiza para reforzar la zaga central en este mercado de pases.

El jugador del Porto perdió lugar en la consideración del equipo portugués después de una lesión y en el Xeneize no descartan sondearlo. 

En las primeras tres fechas de la Primeira Liga sumó minutos en todas, aunque solamente fue titular en una oportunidad.

Boca considera al zaguero del Bicho como la primera opción, aunque su llegada es difícil: tiene una cláusula de salida cercana a los siete millones de dólares y en el Xeneize evalúan si realizar una oferta.

Ese escenario llevó a la dirigencia a mirar otras opciones. Pérez, de pasado en Atlético Madrid y Udinese (entre otros clubes de Europa), aparece como una alternativa más accesible.

Esta nota habla de:
1
El implacable like de Juanfer Quintero ante la cruel crítica a Coudet de un hincha de River
TREMENDO

El implacable like de Juanfer Quintero ante la cruel crítica a Coudet de un hincha de River

2
Cuándo juegan Los Leones ante Alemania por semifinales del Mundial de Hockey 2026
POR EL SUEÑO

Cuándo juegan Los Leones ante Alemania por semifinales del Mundial de Hockey 2026

3
Alexander Woiski se fue libre de River sin debutar para jugar en un club flojito
INCREÍBLE

Alexander Woiski se fue libre de River sin debutar para jugar en un club flojito

4
San Lorenzo suma a un ex compañero de Messi
MERCADO DE PASES

San Lorenzo suma a un ex compañero de Messi

5
Jorge Valdano, contundente sobre Julián Álvarez: "Si le mirábamos la mirada, ya se había ido"
PALABRA AUTORIZADA

Jorge Valdano, contundente sobre Julián Álvarez: "Si le mirábamos la mirada, ya se había ido"

Últimas noticias de Boca