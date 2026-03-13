Atentos: River quiere repatriar a un delantero que juega en Europa

En River ya comenzaron a planificar el próximo mercado de pases. En ese contexto, la prioridad para mitad de año es Giovanni Simeone, delantero surgido en el club y por el que la dirigencia ya empezó a trabajar a partir del pedido expreso del entrenador, Eduardo Chacho Coudet.

El Millonario ya realizó contactos iniciales con el entorno del futbolista. Aunque todavía no hay negociaciones formales, en el club entienden que el movimiento podría concretarse.

El nombre de Simeone apareció a partir de la evaluación del cuerpo técnico. Según trascendió, el DT entiende que al plantel le falta un centrodelantero con presencia de área.

Actualmente, el jugador se desempeña en el Torino. Tiene contrato vigente hasta junio de 2028, con una opción para extender el vínculo una temporada más. En el equipo italiano suele tener participación regular.

Sin embargo, el hecho de que tenga pasado en River y mantenga un fuerte vínculo emocional con el club podría jugar un papel importante si las conversaciones avanzan.