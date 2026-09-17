Menú
Crónica en vivo

BOMBA

Atentos: el partido entre la Selección Argentina y Burkina Faso se jugaría en La Bombonera

El segundo amistoso de la Selección Argentina en esta fecha FIFA podría disputarse en el estadio de Boca Juniors y no en el Monumental.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

 Uno de los amistosos de la Selección Argentina en la próxima fecha FIFA cambiaría de sede: el partido con Burkina Faso podría disputarse en la Bombonera y no en el Monumental.

La AFA analiza modificar el estadio para el segundo encuentro que disputará la Albiceleste: se jugaría en la cancha de Boca y no en River (como fue originalmente anunciado).

En marzo de este mismo 2026, la Selección ya disputó dos partidos preparatorios en la cancha del Xeneize: venció a Mauritania (por 2-1) y Zambia (por 5-0).

Hya que recordar que Argentina carga con una sanción impuesta por la FIFA debido a la serie de incidentes ocurridos durante el Mundial 2026 y tendrá restricción de espectadores en sus próximos dos encuentros. 

El primero (ante Bolivia) será con 50% de aforo y el segundo quedó en suspenso.

Esta nota habla de:
1
Entradas Argentina vs. Benín: cuándo salen a la venta y cómo comprar para ver a Messi
ATENCIÓN

Entradas Argentina vs. Benín: cuándo salen a la venta y cómo comprar para ver a Messi

2
Un DT argentino multicampeón se postuló para reemplazar a Lionel Scaloni en la Selección Argentina: "Estoy preparado..."
¿CANDIDATO?

Un DT argentino multicampeón se postuló para reemplazar a Lionel Scaloni en la Selección Argentina: "Estoy preparado..."

3
Atención, Colapinto: el Gran Premio de Azerbaiyán tendrá un curioso cambio en el cronograma
FÓRMULA 1

Atención, Colapinto: el Gran Premio de Azerbaiyán tendrá un curioso cambio en el cronograma

4
Escándalo en Banfield: Troglio presentó la renuncia y la dirigencia no aceptó
TODO MAL

Escándalo en Banfield: Troglio presentó la renuncia y la dirigencia no aceptó

5
Insua recupera a un jugador y piensa dos cambios en San Lorenzo para recibir a Boca
SE VIENE EL CLÁSICO

Insua recupera a un jugador y piensa dos cambios en San Lorenzo para recibir a Boca

Últimas noticias de Selección Argentina