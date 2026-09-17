Atentos: el partido entre la Selección Argentina y Burkina Faso se jugaría en La Bombonera

Uno de los amistosos de la Selección Argentina en la próxima fecha FIFA cambiaría de sede: el partido con Burkina Faso podría disputarse en la Bombonera y no en el Monumental.

La AFA analiza modificar el estadio para el segundo encuentro que disputará la Albiceleste: se jugaría en la cancha de Boca y no en River (como fue originalmente anunciado).

En marzo de este mismo 2026, la Selección ya disputó dos partidos preparatorios en la cancha del Xeneize: venció a Mauritania (por 2-1) y Zambia (por 5-0).

Hya que recordar que Argentina carga con una sanción impuesta por la FIFA debido a la serie de incidentes ocurridos durante el Mundial 2026 y tendrá restricción de espectadores en sus próximos dos encuentros.

El primero (ante Bolivia) será con 50% de aforo y el segundo quedó en suspenso.